Empresarios reclaman que documento del Diálogo Social “no recoge” sus aportes

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa —junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim— una serie de propuestas para el sistema previsional. Algunas serán incluidas en la próxima ley de Rendición de Cuentas y otras se presentarán como proyectos de ley ante el Parlamento.

La conferencia se dio en el marco de la finalización del Diálogo Social por la Seguridad Social y la presentación del documento oficial en la materia.

En este marco, las cámaras empresariales que participaron de dicha instancia emitieron un comunicado en el que recalcaron que el documento “no recoge adecuadamente” sus aportes ni “respeta los criterios esenciales para su desarrollo”.

“Entendemos que el diálogo exige condiciones de equilibrio, reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones. Dado que el documento elevado al Poder Ejecutivo no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales, consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas”, indicó el empresariado en el texto difundido en la noche de este martes.

Las cámaras sostuvieron que participaron de todas las instancias de trabajo, realizaron “aportes técnicos” y presentaron “propuestas concretas”. “Permanecimos en el ámbito hasta su etapa final, reafirmando nuestra convicción de que el diálogo es el camino adecuado para abordar desafíos complejos y avanzar en la construcción de acuerdos duraderos. Esa convicción se mantiene”, señala el comunicado.

Desde el grupo de empresarios enfatizaron que comparten “plenamente la relevancia de los desafíos sociales abordados” en el proceso de elaboración del documento. Sin embargo, argumentaron que, como se trata de “desafíos estructurales” que requieren políticas de Estado, desde el inicio se sostuvieron en una “posición clara”, y es que tengan un abordaje “con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo”.

A su entender, pues, estos aspectos “no fueron debidamente considerados en el resultado final”.

El comunicado fue emitido por la Cámara de Comercio y Servicios, la Confederación de Cámaras Empresariales, la Unión de Exportadores y la Cámara Mercantil de Productos del País.