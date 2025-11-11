Empresarios advierten “estancamiento” económico y “lentitud” en los Consejos de Salarios

Economía

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, expresó preocupación por la marcha de los Consejos de Salarios y por el contexto económico que, según dijo, muestra señales de estancamiento y retracción en la inversión privada.

En rueda de prensa, señaló que menos del 30% de los grupos ha logrado cerrar acuerdos y que la mayoría lo ha hecho siguiendo las pautas del Poder Ejecutivo. “Los Consejos de Salarios vienen desarrollándose bastante lentos. Todavía no ha llegado al 30% de los que han cerrado acuerdo”, afirmó.

El dirigente empresarial advirtió que esa demora genera incertidumbre en el sector privado. “Eso después se ve en determinado tipo de decisiones empresariales”, apuntó, y agregó que algunos sectores —especialmente la industria y el agro— están “bastante atrasados” en las negociaciones.

Consultado sobre las diferencias con los trabajadores, Loureiro sostuvo que no todos los sectores atraviesan la misma situación económica: “La situación del país no ha ido creciendo. El último índice de Ceres mostró un estancamiento nuevamente; eso da la pauta de que el país no está creciendo de la manera que debería”.

El empresario subrayó que la posibilidad de mejorar salarios depende del crecimiento de la economía. “Para repartir tiene que haber ingresos adicionales”, dijo.

Sobre la incorporación de inteligencia artificial en las relaciones laborales, Loureiro consideró que el tema “no se ha incorporado” a las mesas de negociación y que no es algo que deba discutirse ahora.

Respecto al Diálogo Social, destacó que el empresariado participa activamente en el proceso convocado por el Poder Ejecutivo. “Es un tema importante para el país. Creemos que tenemos cosas para aportar”, dijo, aunque advirtió que cualquier medida que mantenga la actual matriz social “requiere de financiación” y que “la sábana es corta”.

Por último, el presidente de la confederación empresarial señaló que existe una retracción en las inversiones y una menor expectativa de crecimiento para 2026. “Las encuestas de la Cámara de Industrias y de Exante muestran un enlentecimiento en las inversiones y en la incorporación de personal. No se ve un crecimiento del PBI como el establecido por el Ministerio de Economía”, resumió.

