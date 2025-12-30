Empresario vinculado a investigación contra AFA quiso viajar a Uruguay; se lo impidieron

Internacionales

Montevideo Portal

En la noche del lunes, el empresario argentino Javier Faroni, relacionado con la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), intentó salir de Argentina en un avión privado y la Policía lo impidió.

Según informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Faroni llegó a la terminal aérea cerca de las 22:00 horas con dos bolsos y una mochila. Sin embargo, al ser requisado, los efectivos policiales constataron que no tenía ningún dispositivo electrónico. “Finalizada la requisa, arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de elementos electrónicos”, indicó el informe emitido por la PSA.

El juez federal Luis Armella dispuso el análisis de las cámaras de seguridad del aeropuerto para reconstruir los movimientos previos del empresario. En las imágenes, Faroni aparece con un objeto similar a un teléfono en su mano derecha, aunque no se observa con claridad qué ocurrió con el dispositivo.

El empresario había llegado desde Uruguay a Buenos Aires ese mismo día, a bordo de un avión privado. Según informó La Nación, el viaje tenía como objetivo mantener reuniones. Horas más tarde, tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se emitió una alerta migratoria para impedir su salida del país. La medida luego se amplió al piloto y a otro integrante de la tripulación del vuelo.

Si bien el empresario permaneció varias horas retenido en Aeroparque, las autoridades aclararon que “nunca estuvo detenido” y que posteriormente se retiró del lugar por sus propios medios. No obstante, el intento de abandonar el país motivó que se adelantaran allanamientos previstos para la mañana siguiente.

Durante la madrugada, efectivos de la Policía Federal realizaron un operativo en una vivienda vinculada a Faroni, en el barrio privado El Yacht, en Nordelta. Allí se buscó documentación relacionada con la empresa TourPrudenter, registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, en Miami en 2021. Esa firma fue contratada meses después como agente comercial de la AFA , la cual había recibido transferencias millonarias en los últimos años.

TourPrudenter acumuló más de US$ 260 millones en bancos estadounidenses por contratos vinculados a la AFA, de los cuales una parte significativa terminó en sociedades creadas en el estado de Florida, sin actividad comercial declarada.

Faroni, quien mantiene una relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, integró en el pasado el directorio de Aerolíneas Argentinas y fue diputado provincial por el Frente Renovador.

Montevideo Portal