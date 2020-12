Empresario anuncia juicio contra el Gobierno por licitación de hotel 5 estrellas de Rocha

Locales

Semanas atrás, el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez anunció la detención del proceso de adjudicación del hotel cinco estrellas que se planea construir en la costa rochense.

"Hemos detenido el lanzamiento del hotel porque en el medio de este panorama, de esta pandemia, parece un absurdo, es casi un contrasentido", dijo Umpiérrez entrevistado por la radio local Acuario FM.

Las palabras del jefe comunal fueron criticadas por dirigentes frenteamplistas. La exministra de Turismo, Lilian Kechichián, recordó en su cuenta de Twitter que el 15 septiembre, "en plena campaña electoral", el presidente Luis Lacalle Pou fue a Rocha a acompañar la apertura del llamado internacional a expresión de interés del hotel. "Hoy está detenido. ¿Qué pasó?", preguntó.

La decisión de la comuna podría traer otras consecuencias, ya que un empresario y arquitecto ítalo-argentino, Fabio Fossati, argumenta que lo que hizo la intendencia no es frenar el llamado a licitación sino ganar tiempo para dejar sin efecto una resolución por la cual su grupo empresarial estaba autorizado a concretar la obra.

Lanetur S.A obtuvo en 2005 una concesión "para la construcción y explotación de un hotel 5 estrellas con casino en la costa del departamento de Rocha" (entre La Coronilla y La Esmeralda), firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez. El documento no especifica fecha de caducidad del permiso, por lo que según el grupo empresarial continúa vigente.

Esta concesión se obtuvo luego de que una licitación realizada por el Gobierno de Jorge Batlle, a la que se había presentado este grupo, fuera declarada desierta debido a que el único oferente (el mismo Lanetur) no cumplió en tiempo y forma con la presentación. En 2005, ante la reiteración del interés de la empresa, Vázquez firmó la resolución.

En charla con Rochaaldía, Fossati anunció que hará un juicio millonario contra la comuna de Rocha y también el Gobierno nacional. El arquitecto dijo que Umpiérrez no dice la verdad y que la orden de detener la licitación es una "bajada de línea directa del presidente".

"La detención del llamado es porque nosotros - grupo Lanetur- interpusimos un recurso. Desde Presidencia bajaron la línea para que se frenara hasta que se resolviera la revocación de mi licencia. Esa es la verdadera realidad (...) yo era la piedra del zapato y se la sacaron para poder seguir caminando", dijo el empresario.

Según el grupo, cuando el Gobierno quiso hacer el llamado a licitación se les recordó que seguía vigente una resolución anterior y que por ello las autoridades decidieron actuar para eliminar el posible problema jurídico.

"Nos encontramos con que el día 22 de este mes, entre gallos y medianoche, apurándose un poquito, derogaron con una resolución del presidente Luis Lacalle Pou mi resolución presidencial que estaba vigente", dijo.

"Ignoraron mi licencia vigente y siguieron impulsando una seudo licitación. Daría la sensación de que está digitado, porque uno no logra tener una explicación (...) No tuvimos acceso al expediente y nunca nos lo quisieron dar", apuntó Fossati.

La resolución de Lacalle Pou

Según el documento al que accedió Montevideo Portal, el Gobierno reconoce en su resolución que se concedió a Lanetur la contratación directa para la construcción, pero recuerda que debía cumplir una serie de requisitos.

"En virtud del extenso tiempo transcurrido y de las numerosas solicitudes realizadas por la Administración tal como surge del expediente, la empresa Lanetur S.A. no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos mínimos indispensables para la celebración del contrato de concesión que se establecen en la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 5 de setiembre de 2005 y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública", indica la resolución.

En este sentido, "y sin perjuicio de los incumplimientos señalados, en los más de quince años transcurridos desde la Resolución mediante la que se autorizó la celebración del contrato, la empresa Lanetur S.A. no ha acreditado contar con los fondos de inversión que harán posible la financiación del proyecto completo", prosigue.

Agrega que en la última petición realizada por Lanetur S.A., de fecha 1 de diciembre de 2020, "tampoco se acredita de manera fehaciente la disponibilidad de los fondos para la financiación del proyecto completo, sino un mero interés expresado por parte de un eventual grupo inversor"



Asimismo, "y en los más de quince años transcurridos desde la adjudicación, Lanetur S.A. no ha cumplido con el requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de constituir una adecuada garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los otros incumplimientos referidos en materia de contratación administrativa".

Presidencia considera que el plazo previsto en el referido pliego para la firma del contrato de concesión "se ha excedido con creces" y que por ello "se estima conveniente dejar sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 5 de setiembre de 2005.

"Revócase la Resolución del Poder Ejecutivo de 5 de setiembre de 2005 mediante la que se autorizó la contratación directa de Lanetur S.A. para la construcción, concesión y explotación de un hotel 5 estrellas con casino en la costa del departamento de Rocha", firmó Luis Lacalle Pou.

Juicio

La empresa argumenta que debió posponer el interés por las "repetidas oposiciones" de administraciones anteriores (citando al exintendente Artigas Barrios) y que retomó sus intenciones tras la asunción del nuevo Gobierno, sin obtener respuestas.



Dijo que tras mucho intentar comunicarse, el intendente concedió una audiencia para esta semana, pero que Umpiérrez lo hizo esperar una media hora y luego decidió no atenderlo para derivarlo a un secretario -al que calificó de "Chirolita"- que lo "destrató".



"Los inversores están esperando", dijo el empresario, que agregó que "hay hechos muy oscuros, por los cuales el presidente no quiere atender", sugiriendo que se quiere favorecer a otra empresa.

"Yo hoy al secretario general de la intendencia le pregunté el motivo por el que no les interesaba que se realice esta inversión y no supo contestar, me dijo que es una decisión del presidente", afirmó.

Desde la empresa explicaron que se les planteó que se presentaran al nuevo llamado. "¿Por qué nos vamos a presentar si ya la licitación la teníamos nosotros y estaba vigente?", replicaron.

Rocha es "una máquina de trancar e impedir", dijo el empresario, y anunció que hará un juicio millonario a la intendencia y al Estado "por lucro cesante". "No me voy a quedar quieto esta vez, es inaceptable lo que han hecho; hemos llamado a Presidencia 350 veces", concluyó.