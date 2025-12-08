Empresa francesa analiza instalar planta de cebada: dónde sería y cuántos empleos proyecta

Economía

Montevideo Portal

El presidente Yamandú Orsi, junto a los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca), recibió este lunes en Torre Ejecutiva a representantes de una empresa francesa que analiza las condiciones para instalar en Uruguay una planta de cebada y maltería.

Fratti dijo que la compañía realiza un “tanteo” en el que demostró su interés y señaló que las posibilidades de ubicación de la planta serían próximas a los puertos de Nueva Palmira o el de Montevideo. La intención de la compañía es exportar la producción a Brasil, mientras que una de sus preocupaciones es el costo de los fletes en Uruguay.

“Es una empresa francesa que quiere saber cuál es el interés del Gobierno uruguayo para que una empresa de ese porte se instale en el Uruguay y trabaje con el tema de la cebada, de la maltería, que podría dar empleo directo a 80 personas si la planta estuviera pronta”, dijo el ministro en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4).

“La idea es tratar de exportar a Brasil. Hablan de 200.000 o 300.000 toneladas de cebada, así que están analizando las posibilidades, si cerca del puerto de Montevideo o cerca del puerto de Nueva Palmira, cuáles son los beneficios impositivos que tienen”, sumó.

El ministro dijo también que la empresa ya está presente en otros 20 países y que la inversión sería de “unos cuantos millones de dólares”, aunque no dio detalles.

Según afirmó, las conversaciones son recientes. Ahora, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca brindarán información técnica de los suelos a través de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa).

