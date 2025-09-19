Empresa del puerto denunciará a Jorge Gandini por haberla tildado de “deudora contumaz”

Política

Montevideo Portal

El depósito logístico Lobraus, que opera en el puerto de Montevideo, resolvió denunciar al director de la Administración Nacional de Puertos en representación del Partido Nacional, Jorge Gandini, por declaraciones realizadas en los últimos días en una entrevista.

Según consignó El Observador, el Directorio de la ANP está evaluando una posible rescisión del contrato con la empresa por una deuda de medio millón de dólares por pago de canon y otros conceptos. Sobre esa situación, el exsenador blanco declaró que se “intentó llegar a una situación”, pero el depósito es “deudor contumaz”.

Ante esas palabras, la empresa decidió llevar adelante acciones. Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal, la demanda contra el jerarca sería por presunto abuso de funciones y uso de información privilegiada en la vía penal.

Además, intentarán ir mediante la vía civil por entender que Gandini incurrió en daños y perjuicios por sus declaraciones. Fuentes de la empresa dijeron a Montevideo Portal que va a haber una citación a conciliación entre ambas partes que será, probablemente, la próxima semana.

Lobraus solicitó en primera instancia una financiación de la deuda en 36 cuotas mensuales con la ANP, que en ese momento era de US$ 277.255, por entender que su situación económica se había visto “considerablemente agravada” por “la falta de tránsitos provenientes de Paraguay”. Luego, enviaron una nota expresando que habían presentado una fórmula alternativa al MTOP.

En esa segunda propuesta, la compañía planteó un esquema de “entregas semanales a cuenta” para “cumplir con las obligaciones mensuales corrientes”, algo que no cayó bien en las autoridades.

Tras las declaraciones de Gandini, Lobraus emitió una declaración, que fue recogida por el citado medio, en la que argumentó que la calificación de “deudor contumaz” causaron un “escarnio frente a clientes, acreedores, empleados y demás miembros de la comunidad portuaria” y un “enorme perjuicio a la empresa con pérdida de capacidad crediticia”.

Montevideo Portal