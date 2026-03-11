Empresa cervecera de Paysandú extiende paralización a cinco meses y crece la incertidumbre

Locales

Montevideo Portal

La empresa AmBev-Cympay resolvió extender a cinco meses la paralización temporal de la producción en su planta de Paysandú, lo que implica que cerca del 90% de la plantilla continuará en seguro de desempleo. La medida afecta aproximadamente a un centenar de trabajadores vinculados a la maltería sanducera.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (Soen) expresó preocupación por el escenario que atraviesa la empresa. El dirigente Eduardo Alza señaló que, aunque no existe un anuncio formal de cierre, la duración de la paralización genera incertidumbre.

“Tenemos la información extraoficial que, si bien no se habla de cierre, es una parada tan extensa que nos deja en alerta porque está teñida de mucha incertidumbre”, afirmó, en diálogo con el medio local El Telégrafo.

La detención de la actividad se inició el 1º de marzo, cuando la empresa resolvió frenar la producción y enviar a la mayoría del personal al seguro de paro. En ese momento se había anunciado una suspensión inicial de dos meses, aunque el sindicato advertía que podía extenderse dependiendo de la evolución del mercado.

Entre las razones señaladas por la compañía y el sector se encuentran el exceso de stock de malta, la caída del consumo de cerveza en Brasil —principal mercado—, los altos costos de producción y logística y la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, todos factores que afectan la competitividad.



Ante este panorama, el sindicato intensificó las gestiones con el gobierno nacional. Los trabajadores prevén mantener reuniones con autoridades para analizar alternativas que permitan mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo, en un contexto que genera preocupación en Paysandú debido al peso de la maltería en la economía local.

Montevideo Portal