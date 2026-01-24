Judiciales

Empleado de un edificio en Punta del Este fue sorprendido robando dentro de un apartamento

Montevideo Portal

Un hombre de 26 años fue condenado por la Justicia tras ser detenido mientras cometía un hurto en un edificio en Punta del Este. El hecho ocurrió el pasado 21 de enero, próximo a las 21:10 horas, en un inmueble ubicado en la calle Lenguas de Diamante, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

De acuerdo al comunicado, efectivos de la Zona Operacional II concurrieron al lugar luego de que el propietario de uno de los apartamentos retuviera a un individuo al que sorprendió mientras hurtaba en el interior de la vivienda.

El detenido de 26 años y carente de antecedentes penales, se desempeñaba como empleado del edificio. Según relató la víctima, al regresar a su apartamento notó que había una persona en el interior de la vivienda. El hombre reconoció haber hurtado dinero en efectivo que se encontraba dentro de una billetera y procedió a devolverlo en el momento.

Asimismo, los policías constataron que el imputado también había robado un teléfono celular perteneciente a otro propietario del inmueble, por lo que se dio aviso inmediato al 911. En el lugar se estableció además que el hombre había ingresado a los apartamentos con llaves que tomó de la recepción.

El 22 de enero, luego de prestar declaración en Fiscalía, se realizó la audiencia en la que se dispuso la condena del hombre “como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto agravados en régimen de reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa”.

La pena impuesta fue de 14 meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad a prueba. Entre las obligaciones fijadas por la Justicia, el condenado deberá residir en el domicilio denunciado, someterse a orientación y vigilancia, presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana y prestar servicio comunitario semanal, dos horas diarias, por el plazo máximo legal de diez meses.

