Empleada de estudio contable dirigía banda que pedía créditos con recibos de sueldo falsos

Policiales

Montevideo Portal

La Policía Nacional desbarató una red que solicitaba préstamos en entidades financieras presentando recibos de sueldo falsos, una maniobra que era encabezada por una mujer de 33 años que trabajaba en un estudio contable de Montevideo.

Según informó el Ministerio del Interior, ocho personas fueron detenidas tras una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, que permitió comprobar la existencia del esquema y su funcionamiento. El caso llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos de 2.º Turno, que dispuso dos allanamientos y la detención de los involucrados.

Según la investigación, los implicados confeccionaban recibos de sueldo adulterados para simular vínculos laborales y justificar ingresos que no tenían. Con esa documentación, solicitaban préstamos en distintas financieras y luego dejaban de pagarlos.

La mujer detenida, empleada del estudio contable, era quien manipulaba los registros internos para hacer que los supuestos trabajadores figuraran como empleados de determinadas empresas. Cuando las financieras llamaban para confirmar los datos, encontraban el respaldo en los sistemas del estudio y el crédito era aprobado.

El engaño se descubrió cuando las financieras intentaron recuperar los préstamos impagos y constataron que los solicitantes no trabajaban en los lugares indicados. La denuncia permitió reconstruir el recorrido del dinero y la forma en que se reclutaba a las personas que prestaban su nombre.

Según estableció la Policía, dos de los detenidos eran los encargados de captar a terceros, principalmente personas de bajos recursos, a quienes ofrecían la mitad del préstamo obtenido. El resto del dinero quedaba para quienes organizaban y ejecutaban la maniobra.

Las ocho personas permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el perjuicio económico ocasionado y el grado de participación de cada uno en la estafa.

Montevideo Portal