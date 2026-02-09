Policiales

Emiten orden para encontrar a un hombre de 55 años que mató a tiros a otro desde un auto

La Policía de Canelones emitió un aviso de colaboración para encontrar a Líber Ernesto Serrón Balardini, un hombre de 55 años que es sospechoso de matar a otro individuo el pasado sábado.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado. La víctima caminaba por la avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de Giannattasio. En determinado momento, un auto pasó y le dio varios balazos, que lo hicieron fallecer a los pocos minutos de ser internado en el Hospital de Paso Carrasco.

De acuerdo con el parte policial, el hermano de la víctima aseguró que estaba amenazado por personas con quienes “había tenido problemas”. En la escena se encontraron cuatro casquillos de bala.

Quien tenga información sobre Serrón Balardini puede comunicarse al 911 o el 0800 5000. En caso de querer brindar datos de forma presencial, se puede asistir a cualquier seccional policial.

