Emiten orden para encontrar a un hombre de 55 años que mató a tiros a otro desde un auto

Montevideo Portal
La Policía de Canelones emitió un aviso de colaboración para encontrar a Líber Ernesto Serrón Balardini, un hombre de 55 años que es sospechoso de matar a otro individuo el pasado sábado.
El hecho ocurrió en la tarde del sábado. La víctima caminaba por la avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de Giannattasio. En determinado momento, un auto pasó y le dio varios balazos, que lo hicieron fallecer a los pocos minutos de ser internado en el Hospital de Paso Carrasco.
De acuerdo con el parte policial, el hermano de la víctima aseguró que estaba amenazado por personas con quienes “había tenido problemas”. En la escena se encontraron cuatro casquillos de bala.
Quien tenga información sobre Serrón Balardini puede comunicarse al 911 o el 0800 5000. En caso de querer brindar datos de forma presencial, se puede asistir a cualquier seccional policial.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]