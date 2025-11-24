Emboscada tras una pelea: así fue como mataron a dos jóvenes uruguayos en Brasil

Internacionales

En la madrugada del domingo, dos jóvenes uruguayos fueron asesinados a disparos en la localidad brasileña de Chuí, fronteriza con la ciudad uruguaya de Chuy. Un tercer compatriota resultó herido de consideración.

Según informara el periodista local Willan Diallutto para el canal 9 de Rocha, el ataque habría ocurrido como retaliación por un episodio sucedido poco antes.

Los tres hombres, dos oriundos de Maldonado y otro de Montevideo, habían llegado a la frontera con el fin de participar en una competencia de motociclismo que se lleva a cabo quincenalmente en Chuí.

En la noche del sábado, los tres fueron a un local nocturno en el lado uruguayo de la frontera, junto a la esposa y el hijo de uno de ellos. Allí mantuvieron una discusión con desconocidos, que terminó en pelea a puñetazos.

Sobre las 03:00 del domingo, y cuando el incidente parecía superado, los tres hombres subieron a un pequeño camión en el que llevaban sus motos y se dirigieron a Brasil. Sin embargo, cuando estaban en la frontera misma, en la avenida Internacional esquina Guatemala, un auto interceptó al camión y de su interior se efectuaron disparos con armas cortas. El fuego fue intenso, dado que en la escena se recogieron 15 casquillos.

Dos de los uruguayos, de 32 y 36 años, murieron en el lugar. El tercero de ellos, fernandino, se encuentra internado en estado grave.

Los cuerpos de los fallecidos se encuentran en una morgue judicial brasileña, dado que el crimen se produjo en territorio norteño y allí será investigado.

En Uruguay, Fiscalía aún analiza si iniciará actuaciones de oficio por los disturbios registrados en el local nocturno, ya que no se presentaron denuncias formales.