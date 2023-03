Embistió con retroexcavadora a compañero de trabajo y lo golpeó con la pala hasta matarlo

Un trabajador del Servicio Autónomo de Agua y Saneamiento (SAAE, por sus siglas en portugués) murió el miércoles luego de sufrir el furioso ataque de un compañero de trabajo.

El hecho ocurrió en la calle George Ptak de la ciudad de San Carlos, en el interior del estado de San Pablo.

Iebel García Silva, de 41 años, chofer del SAAE desde el año 2009, andaba en su motocicleta por la calle cuando fue golpeado intencionalmente por la retroexcavadora que conducía el operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 años.

Tal como se aprecia en las imágenes, el motociclista cayó de su vehículo y el agresor cargó contra el con la pala frontal de la máquina. Luego, y con la víctima e inmóvil e indefensa, Magalhães bajo de la máquina, extendió los soportes auxiliares y procedió a golpear a García una y otra vez con la pala trasera del aparato. Una vez que hubo aplastado al infortunado motorista, huyó del lugar en el tractor.

Según informa el medio local, São Carlos Agora, una ambulancia llegó al lugar en cuestión de minutos, pero los médicos nada pudieron hacer para salvar a García.

El cuerpo del occiso fue trasladado al estado de Minas Gerais, de donde era oriundo, y se le dio sepultura este jueves. Tenía tres hijo, Maria Júlia, Iebel Júnior y João.

Según la SAAE, en 2014 se registró una pelea entre ambos trabajadores en un estacionamiento de su lugar de trabajo. Se llevó a cabo entonces una investigación interna y los dos fueron sancionados con 30 días de suspensión.

En la casa de Iebel, la Policía Civil incautó dos rifles de aire comprimido y una pistola de airsoft, después de recibir una indicación anónima al respecto.

La retroexcavadora fue hallada en la mañana del jueves en una calle del barrio Azulville de la localidad. Al momento de redactarse la presente, el homicida continuaba prófugo.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD



