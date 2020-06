Embargo por $1.500.000 y prisión para el funcionario de Fiscalía que entregó información

Policiales

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en las últimas horas para informar que el funcionario de la Fiscalía que entregó información fue imputado por el delito de abuso innominado de funciones por la filtración de información a una persona que estaba siendo investigada por un presunto delito.

"A solicitud de la Fiscalía, la Justicia formalizó la investigación, disponiendo prisión preventiva como medida cautelar mientras se continúa con la investigación de los hechos", destaca el comunicado.

Además, se dispuso de un embargo personal sobre los bienes, acciones y derechos del funcionario por una suma de $1.500.000. También se dispuso, a pedido de la institución, la "reserva absoluta de las actuaciones por un plazo de cuarenta días" mientras continúa la investigación.

"En vía administrativa se dispuso el sumario del funcionario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes", concluye el texto.

"Da bronca, da mucha bronca. A mí, lamentablemente, es la segunda vez que me toca comparecer ante ustedes dando cuenta de que un funcionario infiel había infringido las normas y que iba a ser responsabilizado ante la Justicia", dijo el fiscal de Corte, Jorge Diaz, en conferencia de prensa este miércoles.

"No lo vamos a permitir, no vamos a barrera abajo de la alfombra, no vamos a hacer como que no lo vimos, vamos a actuar con firmeza, convicción y ay el que no lo entienda", agregó.

