Embarcación se hundió en Piriápolis: Prefectura debió rescatar a seis pasajeros

En la mañana de este domingo, una embarcación se hundió en las inmediaciones de Punta Fría, en la ciudad de Piriápolis, Maldonado, informaron fuentes de Prefectura a Montevideo Portal.

Según comunicaron, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre las 10:30 horas de la mañana. En ese momento, una barca se dirigió hasta el lugar mientras se comunicaba con otros visitantes que se encontraban en la zona. Allí, se logró dar con la embarcación deportiva titulada “Espartana” que, alertada por la situación, se dirigió al lugar de los hechos.

Allí, Prefectura logró embarcar a los tripulantes que se encontraban en el agua, uno de ellos con síntomas de hipotermia. Al llegar al puerto, el servicio médico se encargó de evaluar el estado sanitario de los involucrados, y dio de alta a cinco de ellos en el lugar. El restante fue trasladado a la policlínica de Piriápolis, donde pasado el mediodía también fue dado de alta.

Prefectura realiza las tareas administrativas correspondientes a efectos de determinar las causas y responsabilidades del incidente.

