Embarcación se hundió en Piriápolis: Prefectura debió rescatar a seis pasajeros

Montevideo Portal
En la mañana de este domingo, una embarcación se hundió en las inmediaciones de Punta Fría, en la ciudad de Piriápolis, Maldonado, informaron fuentes de Prefectura a Montevideo Portal.
Según comunicaron, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre las 10:30 horas de la mañana. En ese momento, una barca se dirigió hasta el lugar mientras se comunicaba con otros visitantes que se encontraban en la zona. Allí, se logró dar con la embarcación deportiva titulada “Espartana” que, alertada por la situación, se dirigió al lugar de los hechos.
Allí, Prefectura logró embarcar a los tripulantes que se encontraban en el agua, uno de ellos con síntomas de hipotermia. Al llegar al puerto, el servicio médico se encargó de evaluar el estado sanitario de los involucrados, y dio de alta a cinco de ellos en el lugar. El restante fue trasladado a la policlínica de Piriápolis, donde pasado el mediodía también fue dado de alta.
Prefectura realiza las tareas administrativas correspondientes a efectos de determinar las causas y responsabilidades del incidente.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]