Internacionales

Embarazada de gemelos fue atropellada por detrás; su pequeño hijo se salvó de milagro

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que se viralizó en Brasil y luego también fuera del país vecino.

El registro muestra un terrible siniestro ocurrido anoche en el barrio Jardim Santa Lídia, en el municipio paulista de Guarulhos.

Allí, concretamente en la avenida Cidade Líder, una mujer embarazada de gemelos fue atropellada desde atrás por un vehículo y salió despedida varios metros.

Las imágenes muestran a la mujer caminando por la calzada y junto al cordón, con un niño pequeño de la mano. El tremendo impacto hace que la mujer vuele y luego caiga violentamente sobre el pavimento. El niño, ileso, queda totalmente sorprendido y aterrado por lo sucedido y, tras un instante de inmovilidad, se acerca a su madre.

Según informara el canal de TV local STB News, el conductor del auto sería un hombre de nacionalidad boliviana, quien, a poca distancia del lugar del siniestro, fue interceptado por familiares y vecinos de la víctima, quienes lo sacaron a la fuerza del coche y le propinaron una golpiza. Al momento de redactarse la presente, el sujeto se encontraba en paradero desconocido.

El auto, un Nissan Livina negro con matrícula EEW7C00, quedó a disposición de la Policía.

La víctima fue rescatada por el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAMU) y trasladada a un hospital. No se divulgaron datos sobre su estado de salud.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Mulher grávida de gêmeos foi atropelada neste domingo, 26, no Jardim Santa Lídia, em Guarulhos. O motorista, que seria boliviano, dirigia um Nissan Livina preto (placa EEW7C00) e fugiu do local sem prestar socorro Testemunhas contaram que a gestante estava na calçada quando foi… pic.twitter.com/6gwVqxx7Am — Novo Brasil (@novobrasilBR) October 27, 2025