Embajadora israelí en Uruguay: “Esperamos alcanzar la siguiente negociación” con Hamás

El gobierno de Israel rompió el alto el fuego con la organización terrorista Hamás al bombardear sobre la Franja de Gaza en la madrugada de este martes. De acuerdo con un comunicado de la Sanidad gazatí, perteneciente al gobierno de Hamás, 404 personas murieron y 562 resultaron heridas por esos ataques.

Algunas horas más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que este hecho fue “solo el comienzo”. “Hamás ya ha sentido nuestra fuerza y me gustaría aclararles que esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra”, manifestó el mandatario.

Al respecto, la embajadora israelí en Uruguay, Michal Hershkovitz, argumentó las razones detrás del ataque de su gobierno hacia la organización terrorista. Además, en diálogo con Montevideo Portal, se refirió a lo que puede suceder en adelante y expresó que, desde su país, se espera que “al volver a luchar” puedan “alcanzar la siguiente [fase de] negociación”.

¿A qué se debieron los bombardeos ocurridos en la madrugada de este martes por parte de Israel sobre Hamás?

[Sucedieron] solo 17 días después de que concluyera la primera fase de negociaciones, porque en realidad no hubo progreso en las negociaciones para liberar a los rehenes a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y a pesar de dos ofertas distintas realizadas por la [delegación] de Estados Unidos.

Hamás rechazo todas las propuestas y es claro que no están dispuestos a continuar las negociaciones seriamente, como deberían haber hecho de acuerdo con las condiciones del pacto. Entendimos que no iba a ninguna parte.

También quedó claro que Hamás estaba preparando un posible ataque terrorista. Por eso, con esto en mente, se decidió lanzar un ataque contra locaciones de Hamás.

Solo identificamos ubicaciones de Hamás y hacemos todo lo que podemos para evitar cualquier daño hacia las personas y para defender el derecho internacional. Y las cifras [de muertos y heridos] que fueron publicadas son completamente falsas, la información que el Ministerio de Salud de Hamás brinda no se acerca a la realidad.

¿Y cuáles son las cifras oficiales?

Por supuesto que no tenemos forma de cuantificar lo que sucede en el campo de batalla, pero por nuestra experiencia los números son completamente exagerados.

Volviendo al ataque en sí, a través de un comunicado, Netanyahu dijo que Israel “actuará contra Hamás con cada vez más fuerza militar” para “lograr los objetivos de la guerra”. ¿Qué se puede esperar?

Los objetivos no han cambiado desde que Israel replicó al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023: primero, traer de vuelta a todos los rehenes (hoy hay 59, algunos muertos, otros vivos), y segundo, eliminar las capacidades militares de Hamás para asegurarnos de que el ataque del 7 de octubre no vuelva a ocurrir y que Hamás no gobierne Gaza el día después de la guerra.

En el momento en que Hamás baje las armas y libere a los rehenes, la guerra se termina. Pero no lo hacen y continúan el sufrimiento de la población palestina e israelí.

Estos no deberían ser los objetivos solo de Israel, sino de todo el mundo.

¿Y qué puede suceder de ahora en más para alcanzar esos objetivos?

Esperamos que, al volver a luchar, podamos alcanzar la siguiente [fase de] negociación.

Lo que realmente queremos es vivir en paz. No nos volveremos a despertar con sonidos de alarmas y no tendremos que correr a los búnkeres; vamos a poder ir al cine y caminar en las calles sin tener que correr a refugiarnos todo el tiempo.

Eso es lo que queremos: no tener miedo, tener una vida normal.

Entonces, ¿los ataques de esta madrugada fueron hechos con una segunda tregua en mente?

Sí, claro. Porque si la negociación continúa seriamente podríamos avanzar en el rescate de los rehenes.

La lucha volvió porque había un estancamiento, porque vimos que Hamás no era serio. Hamás estaba ganando mucho de este alto el fuego. No tienen interés en continuar con la liberación de los rehenes. Esperamos que, al causarles daño y que perdieran algunos de sus líderes en este ataque, puedan ser serios y volver a las negociaciones.

Hace mucho énfasis en traer de vuelta a los 59 rehenes que siguen en Gaza. ¿Qué tan factible es eso? ¿El gobierno de Israel podrá lograrlo?

Creo que sí.

Hamás controla Gaza desde hace 17 años. Los rehenes son el precio más alto. Creo que es la obligación de Israel traer de vuelta a los rehenes y creo que lo que vimos hasta ahora, cuando hay voluntad de Hamás para traerlos de vuelta, puede suceder.

