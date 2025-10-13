Embajadora de Israel: “Tal vez podemos empezar a curar hoy las heridas del 7 de octubre”

Internacionales

Por Gonzalo Charquero

geceache

Tras la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que permanecían en Gaza secuestrados por Hamás, la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, afirmó en entrevista con Montevideo Portal que la jornada de este lunes se trata de “un día muy feliz” y que desde el gobierno israelí ahora apuestan por un “futuro diferente” que implica “volver” al “camino de la paz”.

“Hemos estado esperando dos años para este día, para ver a todos en casa”, dijo la embajadora. “Verlos sonreír de nuevo, es algo que para nosotros es el mundo. Aún estamos esperando el regreso de 28 cuerpos y esperamos verlos pronto en Israel. Estamos empezando hoy, pero no es el final, por supuesto. Pero significa que tal vez podemos empezar a curarnos hoy de las heridas del 7 de octubre. Tal vez podamos empezar a pensar en un futuro diferente. Hemos estado en el camino de la paz antes del 7 de octubre. El 7 de octubre, intencionalmente, fue diseñado para detener este camino. Y creo que ahora podemos vernos volver a este camino”, señaló.

Sobre qué podría ocurrir en el futuro, y el “más allá” del acuerdo celebrado hasta el momento, la diplomática israelí dijo que espera que esto lleve “al mundo árabe y musulmán más cerca de Israel, con la esperanza de más acuerdos de paz”. Repreguntada sobre si el desarme de Hamás estará sobre la mesa de negociaciones, la embajadora contestó: “No es en la primera parte. No es en el primer paso que ya hemos firmado. Esto es algo que debería ser discutido en la segunda fase. Pero es parte de toda la negociación americana. Hay muchas cosas que aún no se han discutido y que deberían ser acordadas para continuar en este camino. Así que estamos empezando hoy”.

En tanto, consultada acerca del rol que jugó Estados Unidos, y en particular el presidente Donald Trump, Hershkovitz afirmó que “los Estados Unidos siempre han sido los mejores aliados del Estado de Israel desde el comienzo hasta hoy”, y destacó el rol decisivo del mandatario norteamericano. “El agradecimiento que Israel tiene por el presidente Trump es unánime. Sentimos que le debemos, personalmente y a toda la administración americana, un enorme agradecimiento por su contribución. Sin ellos, parece que esto no hubiera sido posible. Y han conseguido hacer algo realmente maravilloso”, afirmó.

Por su parte, al ser consultada sobre cómo trabajará Israel para reconstruir su posicionamiento en la opinión pública a nivel internacional, tras las duras críticas de distintos gobiernos y referentes políticos, la diplomática dijo que confía en que el final de la guerra genere “señales de volver a la normalidad” en cuanto al vínculo político entre los estados.

“Creo que ya vemos señales de países que han sido más críticos, que ya están poniendo señales de volver a la normalidad. Creo que la aspiración es ver el final de esta guerra. Todos teníamos esta aspiración. Creo que algunos se expresaban de una manera y otros de otra. Y espero que ahora, con el comienzo del final, podamos reunir la ayuda, el apoyo y los amigos que hemos tenido durante años y continuar con ellos hacia adelante”, sostuvo.

Hershkovitz también fue consultada sobre qué valoración hace del posicionamiento del gobierno uruguayo.

“Este conflicto comenzó hace dos años con un gobierno diferente. Hemos visto al gobierno uruguayo y al público, estando firmes al lado de Israel. Y vemos a este público todavía estando con nosotros. He recibido tantas llamadas hoy para felicitarnos. Y veo que, aquí en Uruguay, el deseo de ver el final y ver a los rehenes de vuelta no solo era de la comunidad judía. Era algo que el público aquí quería ver. Sé que es algo que el gobierno aquí quería ver. También este gobierno. Ambos gobiernos querían ver esto y hoy está sucediendo. Y veo la alegría compartida por muchos, junto con la esperanza de un futuro mejor”, dijo.

Sobre los pronunciamientos del Frente Amplio y sus sectores, la embajadora valoró que “hay diferentes” posiciones “como en cualquier país”, pero “desde el punto de vista de Israel, la posición oficial de Uruguay es la expresada por su presidente y el ministro de Relaciones Exteriores”. “Eso es lo que miramos”, agregó.

Repreguntada acerca de los dichos de la semana pasada de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien afirmó que lo ocurrido en Gaza es un genocidio, Hershkovitz contestó: “Por supuesto que rechazamos cualquier acusación de genocidio, que no existe. Y cuando hoy miramos a la gente de Gaza, bailando en las calles, felices y bien alimentadas, y se puede ver que son felices y bien alimentados, vemos que todas estas acusaciones de desnutrición y de hambre como herramienta, y de genocidio, todo esto no existe. Y, por supuesto, rechazamos esto. Pero cuando hablas de la vicepresidenta, ella también publicó hoy un mensaje de paz. Y creo que aquí es donde tenemos que mirar, porque al final del día miramos hacia adelante lo que podemos lograr y cómo podemos hacer de este mundo un lugar mejor, y cómo podemos hacer del Medio Oriente un lugar mejor. Y creo que lo merecemos en el Medio Oriente, de tener un poco de paz fuera del terrorismo. Es hora de rechazar a todos estos grupos terroristas, y poder ser mejores y más estables”.

