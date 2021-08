Embajador de Uruguay en Argentina: “El Mercosur tiene un límite, un techo”

Política

Montevideo Portal

El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, reiteró este lunes en el país vecino que Uruguay tiene como objetivo buscar acuerdos comerciales con países no pertenecientes al Mercosur.

En entrevista brindada al diario La Nación, el diplomático sostuvo que en la reunión mantenida por los presidentes Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández quedaron claras las posturas de ambos países.

"Ni la postura nuestra es tan compleja ni difícil de llevar, ni la argentina deja de tener su lógica. Hay que tener en cuenta los intereses de cada uno. En general desde el bloque se acepta nuestra posición: Uruguay tiene una economía chica, pero que tiene que seguir desarrollándose, que es dependiente de sus exportaciones más que de un mercado interno. Por eso necesitamos obtener el visto bueno y tener la oportunidad de generar la exploración con países con los que podamos avanzar en algunos rubros y productos", respondió Enciso.

El exitendente de Florida recordó que en el relacionamiento bilateral entre ambos países, la balanza comercial es tres a uno favorable a Argentina y que hay que "potenciar el comercio extra zona y al capacidad de abrirse al mundo".

"Ahí está ese equilibrio sano entre ser mercosurianos, defender el bloque, y a la vez tener la capacidad de maniobra y apertura hacia el futuro en realidades diversas como las hay hoy en el mundo. El Merocusr para Uruguay tiene un límite, un techo", afirmó.

Agregó que en muchos aspectos como "alimentos" son muy similares entre los dos países, por lo que la postura de Uruguay es que el crecimiento no va estar en la exportación de "la región".

"Ojalá podamos exportar más, pero los US$ 300 millones de Uruguay contra los US$ 900 millones que nos exporta Argentina es algo bastante estructural y no va a cambiar sustancialmente en el corto y mediano plazo", argumentó.

En el marco de un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia en el país, esta semana Argentina conmemorará la fecha patria uruguaya con una serie de actividades: monumentos históricos iluminados con los colores de Uruguay, como el Obelisco, el Puente de la Mujer o el Planetario, y eventos culturales y de debate político.

También la Embajada de Uruguay en Argentina organizó una actividad en la que vía virtual diferentes personalidades uruguayas que han vivido muchos años en Argentina, contestan a preguntas vinculadas a ambos países.

Natalia Oreiro, Enzo Francescoli, Agustín Casanova, Nicolás Furtado, Osvaldo Laport, Pichu Straneo, Claudia Fernández y Andrea Ghidone fueron los personajes elegidos.

1?? ¿Que es lo mejor del Uruguay y que es lo mejor de la Argentina?



Mirá lo q respondieron Natalia Oreiro, Enzo Francescoli @osvaldolaportok @Furtado_Nico @AguCasanova_ @cfernandezok@AndreaGhidone @Pichustraneo67#UruguayCelebra????????

Video completo en Instagram y Facebook pic.twitter.com/tze23grTmZ — Embajada de Uruguay en Argentina (@UruEnArgentina) August 21, 2021

Montevideo Portal