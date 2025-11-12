Embajada rusa alertó por “artefacto explosivo” colocado por agrupación Ucrania Libre

Policiales

Montevideo Portal

La embajada de Rusia recibió una amenaza de bomba este miércoles, según informó el departamento de Bomberos del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió sobre el mediodía, cuando a las 12:22 la Central de Gestión de Emergencias de dicha unidad fue alertada de que la sede diplomática “recibió un llamado con amenaza de artefacto explosivo”. De acuerdo con el comunicado, la embajada manifestó que la bomba fue colocada por “personas pertenecientes a una agrupación llamada Ucrania Libre”.

En respuesta, se activó el protocolo de seguridad y personal de Bomberos y del departamento de Materiales Peligrosos inspeccionaron el perímetro del lugar, ubicado en bulevar España y José Ellauri. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de la embajada.

Luego se entrevistaron con el embajador, Alexey Isakov, quien indicó que “no se visualiza por cámaras el ingreso de personas ajenas a la embajada”.

En tal sentido, Bomberos concluyó que no surgió “ningún elemento” que aludiera a algún artefacto explosivo.

Montevideo Portal