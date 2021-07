Embajada de Israel donó lentes que ayudarán a leer a personas con discapacidad visual

Política

Este lunes se llevó a cabo la entrega de una donación de dispositivos para personas con discapacidad visual, por parte de la Embajada de Israel al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El evento, que fue organizado en la sede central del Mides contó con la presencia del titular del Mides, Martín Lema, el titular del MEC, Pablo da Silveira, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el embajador de Israel en Uruguay, Yoed Magen, entre otras autoridades.

En este marco, se realizó una conferencia de prensa donde el ministro de Desarrollo agradeció los dispositivos donados, que calificó de "vanguardia", y reconoció que esta actividad estaba desde el día cero, es decir, desde que le tocó asumir.

Para Martín Lema esta donación no solo contribuye con uno de los fines del Mides, que es la autonomía y la independencia, sino por el "gesto de solidaridad y colaboración" que ayuda a estrechar vínculos entre los países. "Siempre son bienvenidos y más cuando se trata de estas causas nobles", indicó Lema.

Asimismo, el titular del Mides dijo que, dentro del ministerio, estos dispositivos tecnológicos fueron sorteados dentro del Centro Cachón de Rehabilitación Visual. También informó que quienes reciban dispositivos tendrán un seguimiento por parte de la cartera para contar con el testimonio de las personas, a los efectos de "visualizar la gran repercusión que tienen". "En ese sentido, las ocho personas que salieron sorteadas por parte del Mides a través del Cachón convalidaron que se haga un seguimiento por un año. No solamente van a recibir el dispositivo, sino que van a tener un año supervisado por el Cachón a los efectos de conocer ese desarrollo", indicó.

"Siempre decimos lo mismo: acciones vinculadas al Mides son exitosas si con el correr del tiempo cada vez necesitan menos del ministerio y puedan tener herramientas para ser más autónomos, más independiente y tener una mayor felicidad", concluyó.

Por su parte, el titular del MEC sostuvo que la donación "confirma una larga amistad entre ambos países" y que es una entrega importante por dos razones.

"Primero porque van a estar a disposición para personas ciegas que llegan a la biblioteca. Por lo tanto, potencialmente muchos usuarios van a poder servirse de ellos. Y segundo, porque van a abrir un mundo que hasta ahora es un mundo de difícil acceso para las personas ciegas. Los materiales que están hoy digitalizados en general es fácil escucharlos, uno desde el celular puede escuchar un artículo que salió en el diario de hoy. Felizmente hoy tenemos herramientas tecnológicas que han permitido dar ese paso que es un paso enorme, pero no es lo mismo con los textos que no están digitalizados", señaló.

"Piensen en una institución como la Biblioteca Nacional que tiene una enorme cantidad de textos, extremadamente valiosos, acumulados a lo largo de siglos que están solo en versión papel. Y esos textos en versión papel son inaccesibles para una persona ciega que no vaya acompañada de alguien. Ahora las cosas maravillosas de estos equipos es que permiten que el equipo incorpore el texto y lo diga. Entonces a partir de ahora si una persona ciega va a la biblioteca y quiere leer un libro editado en 1850 sin necesidad de un apoyo humano, simplemente poniéndose esos lentes va a poder leerlo como puede ser el diario de hoy. Y eso abre un mundo documental inmenso y eso significa más igualdad de acceso y más igualdad de oportunidades para todos", concluyó.

Finalmente, el secretario de Presidencia tomó la palabra y aseguró que esta donación "es un viejo anhelo" de las autoridades y que ya tiene unos meses. "Después obviamente (por) situaciones vinculadas a la pandemia hicieron que quizás la instrumentación que recién se viene a concretar ahora, pero ya el compromiso de ambos ministerios estaba para incorporar esta tecnología que no hace otra cosa que dar accesibilidad. En nombre del gobierno del Uruguay quiero agradecerle al gobierno de Israel la posibilidad de hacer posible que la gente que no pueda ver pueda leer", indicó.

"Esto es poner la tecnología de punta de la mano de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Me tocó conocer el Estado de Israel dos veces en mi vida y, más allá de ser un faro de libertad y de desarrollo, también es un faro tecnológico de punta el cual Uruguay no solo tiene que aprender, sino que además se ha ido beneficiando con la generosidad en múltiples donaciones. Esta quizás no es de las más importantes en cantidad, pero de las más importantes en cuanto a la posibilidad de darle a aquellas personas que tienen una capacidad diferente vinculado a la capacidad de ver, la posibilidad de acceder a lectura escrita que hoy, a menos que esté digitalizado, es muy difícil o imposible que lo puedan hacer por otra vía", acotó.

Por último, el jerarca dijo que esta situación "sensibiliza, contagia y compromete" a un país a mejorar la igualdad de oportunidades, sobre todo a la gente que tiene alguna dificultad diferente a las otras.

"No nos olvidemos que además de la pandemia pasan otras cosas tan importantes como eso y que nosotros tenemos que estar en todos los frentes. El de la salud por encima de todo, pero también en los frentes de la sensibilidad social tratando de dar desde el Estado un brazo de amparo a quienes necesitan como hoy a través de esta donación, que el Estado llegue y le pueda dar una caricia al alma y a sus posibilidades", concluyó.

