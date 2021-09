Elsa Capillera, que no está vacunada contra el coronavirus, se contagió la enfermedad

Locales

La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera se contagió de covid-19, según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal. La legisladora no estaba inmunizada contra la enfermedad ya que —según dijo— es de “inmunidad natural” por su “fe cristiana”.

“Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas. Tampoco tomo medicación alguna. Tengo un cuidado personal de la salud”, dijo la representante nacional anteriormente.

En diálogo con Montevideo Portal, Capillera aseguró que “no sabe dónde se contagió”: “La verdad que no tengo ni idea, para nada", sostuvo.

En este sentido, narró que el pasado domingo estuvo con fiebre durante el día y en la noche. “El lunes, por las dudas, llamé porque yo no tengo nada nunca y vi que algo me pasaba. Llamé por teléfono a la sociedad y me dijeron de hisoparme. El primero me dio negativo y el segundo dio positivo”, contó, y explicó que el resultado fue entregado este miércoles.

Consultada sobre cómo transcurre la enfermedad, indicó que “bien de bien”, no perdió ni el gusto ni el olfato, y que solo tiene un "poquito de tos y un dolorcito de cabeza nada más".

Finalmente, la legisladora afirmó que no se vacunará contra la covid-19 ya que ahora tiene “más inmunidad”. “Si ya no tenía antes pensado vacunarme, ahora que la tuve creo que menos. Por ahora no”, sostuvo.

Capillera informó que no salió de su casa entre el primer y segundo hisopado, y que no va al Parlamento desde el pasado jueves.

