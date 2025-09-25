Economía

Elon Musk firma contrato para que su IA ‘Grok’ sea usada por agencias federales de EE.UU.

La compañía de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, cerró un contrato con la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA) que permitirá a todas las agencias federales utilizar el chatbot ‘Grok’ en sus operaciones diarias.

Según informó la GSA en un comunicado, el Gobierno abonará 0,42 dólares por cada interacción con esta herramienta de IA, en un convenio que estará vigente hasta marzo de 2027. El acceso incluye los modelos ‘Grok 4’ y ‘Grok 4 Fast’, que xAI presenta como sus sistemas más avanzados de razonamiento.

Además, la empresa de Musk destinará ingenieros para facilitar una implementación “rápida” y “eficaz” en la administración pública estadounidense.

Un paso en la carrera global por la IA

Elon Musk aseguró que xAI dispone de la computación más potente del mundo en este campo, y agradeció al presidente Donald Trump por impulsar la adopción de estas tecnologías en la administración federal.

Por su parte, Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, defendió el acuerdo señalando que “el acceso generalizado a modelos avanzados de IA es esencial para un gobierno eficiente y responsable”, y lo enmarcó en la estrategia de la Casa Blanca de reforzar la competitividad de EE.UU. en la carrera global de la inteligencia artificial.

Implicaciones

Este contrato marca un hito al integrar sistemas privados de IA en la operativa del Estado federal, lo que plantea tanto oportunidades —en eficiencia y digitalización— como interrogantes sobre dependencia tecnológica, ciberseguridad y privacidad de los datos.

En América Latina, la noticia será seguida de cerca: muchos gobiernos de la región exploran la adopción de IA para trámites públicos, pero los riesgos de concentración tecnológica en manos de grandes empresas privadas siguen siendo una preocupación central.

Con información de Europa Press