Elon Musk donará 1.000 terminales de internet satelital a Brasil debido a las inundaciones

Elon Musk anunció este jueves que, como respuesta a las “terribles inundaciones” en Brasil, donará 1.000 terminales de comunicación satelital por internet a los servicios de emergencia en ese país a través de su red de satélites Starlink.

”Espero lo mejor para los brasileños”, señaló Musk en la red social X (antes Twitter). “Dadas las terribles inundaciones en Río Grande del Sur, Starlink donará 1.000 terminales a los servicios de emergencia”.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag