Elecciones legislativas en Buenos Aires: cerraron centros de votación en jornada “normal”

Internacionales

Los centros de votación en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, cerraron a las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, mientras crece la expectativa por el resultado de los comicios legislativos provinciales y su impacto en el escenario político del país.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, declaró a la prensa, poco después del cierre de los centros de votación, que “la jornada electoral transcurrió con total normalidad” y destacó la colaboración entre los organismos electorales provinciales y el Ministerio de Seguridad Nacional para la realización de los comicios. Adelantó, además, que los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 21:00 hora local (0:00 GMT del lunes) o cuando ya se haya escrutado el 30% de los votos.

“Desde las ocho de la mañana se abrieron las mesas de votación con normalidad, hubo algunas demoras usuales, pero a las diez de la mañana la gente podía votar con tranquilidad y tampoco hubo largas filas”, expresó Bianco desde el Centro de Cómputos en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Un total de 41.189 mesas de votación fueron habilitadas para la votación, a la que estaban convocadas 14,3 millones de personas para elegir 46 diputados y 23 senadores del Legislativo provincial, que tiene 92 sillas en la Cámara Baja y 46 en el Senado.

En esta jornada se eligió, además, a los miembros de los concejos deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

Entre los principales frentes que compitieron este domingo está Fuerza Patria, alianza de unidad de diversos sectores del peronismo, incluidos los que lideran el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Economía Sergio Massa.

Su principal rival es la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA), liderada a nivel nacional por el presidente Javier Milei, y que para estos comicios provinciales ha orjado una alianza con Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo -la principal fuerza opositora en Argentina- eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios nacionales del 26 de octubre, en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino. La provincia de Buenos Aires tiene un importante peso electoral, puesto que concentra al 38,6% de la población de Argentina.

El tramo final de la campaña para la elección de este domingo estuvo marcado por una denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, por el veto presidencial a leyes en favor de jubilados y discapacitados, por tensiones en los mercados y un estancamiento de la economía.

Los principales dirigentes del peronismo esperarán el resultado de la elección en un hotel en el centro de La Plata, mientras que LLA lo hará en un sitio para eventos privados de la localidad de Gonnet, cercana a la capital provincial.

EFE