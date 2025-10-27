Elecciones en Argentina: cómo quedó conformado el Parlamento tras resultados del domingo

Internacionales

La Libertad Avanza ganó este domingo en las provincias y territorios más importantes de Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastada por el peronismo en los comicios provinciales de setiembre pasado.

Milei había planteado durante la campaña electoral que su objetivo era alcanzar un tercio de los escaños en la Cámara de Diputados para poder sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

Con los resultados definidos, LLA superó este objetivo: no solo logró el tercio de la Cámara, sino que quedó muy cerca de también conseguirlo en el Senado, si se calcula la estratégica alianza que estableció con el PRO.

¿Cómo quedó el peso de cada sector en el Parlamento?

La Libertad Avanza, que compareció a estas elecciones en alianza con Propuesta Republicana (PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri) pasó de tener 37 bancas a 93 en la Cámara Baja, constituida por 257 asientos.

Y en el Senado evolucionó de seis a 19 escaños, en una Cámara compuesta por 72 integrantes, según los resultados oficiales.

En cuanto a la coalición peronista Fuerza Patria y sus aliados redujeron en dos el número de diputados, de 98 a 96. En el Senado, los peronistas perdieron ocho asientos al pasar de 30 a 22, lo que les impide conformar, en este caso, el tercio necesario para bloquear los vetos de Milei a las leyes aprobadas por el Legislativo o vetar proyectos gubernamentales.

La alianza Provincias Unidas, que se estrenó este domingo en una elección y está conformada por gobernadores que al inicio apoyaron a Milei, sumó ocho curules en el Parlamento.

Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) sostuvo a tres de sus cuatro diputados.

Con información de EFE.