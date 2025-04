Elecciones departamentales: Cáceres planteó a Bergara “generar la oportunidad” de debate

Política

La candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la coalición republicana, Virginia Cáceres, invitó a debatir a Mario Bergara antes de las elecciones departamentales de mayo.

“He sostenido una campaña basada en el respeto, sin descalificaciones y con propuestas claras. Mario Bergara, si de verdad queremos elevar el nivel de esta elección demos el primer paso y generemos la oportunidad para que los montevideanos decidan su voto con toda la información”, escribió Cáceres en su cuenta de X, en la que reposteó declaraciones del economista acerca de debates.

“Hemos hablado que sobre eso hay seis candidatos. A eso hay que respetarlo. Para que haya debates, tiene que haber un clima de debate, que tiene que ser de respeto”, había dicho el candidato a la IM.

El exministro también cuestionó al Partido Nacional, que ha tenido “una camapaña agresiva”. “No tiene mucha lógica que un día te traten de soberbio y mentiroso y después te digan para debatir”, consideró el economista.

El pasado 9 de abril, el candidato blanco a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, expresó en las últimas horas su “total disposición” a debatir en el marco de la campaña rumbo a las elecciones departamentales del 11 de mayo.

En rueda de prensa, Lema dijo que sería una instancia para “contrastar las diferentes posiciones” y apuntó, en particular, a distintos cruces que tuvo, en lo que va de la campaña, con Bergara.

“Creo que hay que hacerse responsable de estos procesos de tantos años con un fracaso total en una cantidad de resultados. Yo estoy dispuesto a debatir y a que quede absolutamente comprobado el contraste de los modelos y por qué lo que está diciendo Bergara no es así”, afirmó el nacionalista en la noche del martes.

“Esto va más allá de las camisetas partidarias. Esta elección del 11 de mayo no es una elección de camisetas. Es sobre si estamos conformes con el sistema de recolección o no, sobre si estamos conformes con las veredas y las calles, si estamos conformes con el transporte. Entonces, que una vez más aparezcan las mismas promesas de siempre y las mismas excusas de siempre, no la puedo dejar pasar”, agregó.