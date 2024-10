Elecciones 2024: Raffo es quien más gastó en publicidad en Facebook e Instagram hasta hoy

Elecciones 2024

En plena recta final hacia las nacionales, la publicidad es abundante en todos los medios, y en las redes sociales también. Y aunque aún falta para conocer las rendiciones de cuentas de candidatos y partidos que permitan dimensionar lo que gastan los políticos en tratar de seducirnos y captar nuestra codiciada atención, ya hay algunos datos que se pueden consultar.

Son los de la empresa Meta, dueña de Facebook e Instagram, que tiene a disposición las cifras de inversión en campañas en Uruguay. Se trata de un informe de acceso público que “forma parte de las iniciativas de Meta para aumentar la transparencia en la publicidad”, según dice la compañía.

La información está disponible para el periodo que va desde marzo de 2021 hasta ahora, y no permite separar lo gastado únicamente en 2024. Si se analiza el gasto por partido político desde entonces y hasta ahora —sumando sectores, agrupaciones, listas y dirigentes que invirtieron más de $100.000—, el Partido Nacional es el que lleva más dinero invertido en esta red social, con $ 19.601.139 (unos US$ 481.600 al tipo de cambio promedio de estos años). Le siguen el Frente Amplio $ 14.063.366 (US$ 345.500) y, bastante más lejos, el Partido Colorado con $ 8.997.380 (unos US$ 221.000).

A su vez, el Partido Independiente lleva gastados $ 1.507.375 (US$ 37.036), Cabildo Abierto $ 692.840 (US$ 17.023) y Asamblea Popular, $ 122.616 (US$ 3.013).

El análisis de este lapso abarca todo el ciclo electoral, incluidas las internas. Así, la que lidera el gasto no solo del Partido Nacional, sino de todo el espectro político, y no solo en las internas, sino en todo el ciclo electoral, es la exprecandidata blanca Laura Raffo.

De acuerdo con las cifras de Meta, relevadas por Montevideo Portal, Raffo destinó $ 3.206.654 (unos US$ 78.788) a pautar en Facebook e Instagram.

Esto sin contar lo que invirtieron los sectores que la apoyaron, como la Lista 71 ($ 210.817) o Alianza Nacional ($ 191.910).

Aunque los datos no permiten separar lo volcado a cada instancia electoral, sí es posible afirmar que la apuesta de quien fuera el contrincante de Raffo a la interna, el hoy candidato nacionalista Álvaro Delgado, no fue a la publicidad en redes sociales. Bajo el nombre Delgado se gastó, desde marzo de 2021 hasta ahora, menos de la tercera parte de lo que destinó Raffo. Fueron $ 924.407 (US$ $ 22.713).

Aparte hay que contar lo volcado por los sectores que apoyaron a Delgado, como la lista 404 ($ 389.066) o el Espacio 40 ($ 1.657.969).

De hecho, también el senador Javier García, líder de ese sector, es de los políticos que más ha invertido en Facebook e Instagram en el lapso analizado: $ 2.008.121 (unos US$ 49.340).

La inversión de García solo es superada, dentro del Partido Nacional, por Raffo —ya mencionada— y por otro dirigente que ya ha dado que hablar por los recursos invertidos en campaña electoral en 2019: Juan Sartori. De acuerdo con los datos de Meta, desde 2021 hasta ahora destinó prácticamente lo mismo que Raffo, $ 3.103.002 (US$ 76.241 al tipo de cambio promedio de esos años).

Pero el caso de Sartori es diferente. El senador, que ha pasado buena parte del período en el exterior, pautó en Facebook e Instagram de forma continua en estos años. Lo suyo no es un gasto estrictamente electoral. Entre los contenidos publicitados por Sartori, el más antiguo que se puede encontrar es uno de principios de 2022 en el que relata lo que estaba haciendo desde su banca en el Parlamento. Y eso lo ha hecho sistemáticamente.

En el ranking de los nacionalistas, con más inversión que el propio Delgado, se cuela un nombre mucho menos conocido: el de Miguel Abella, director de Recursos Humanos de la Intendencia de Maldonado y candidato del oficialismo a dirigir el gobierno departamental a partir de 2025. Abella lleva ya invertidos en campañas de Facebook $ 1.269.022 (US$ 31.180).

La competencia frenteamplista

En el FA, los números que recogen el gasto en Meta muestran que lo invertido por Yamandú Orsi y Carolina Cosse ha sido parejo. El primero lidera la tabla con $ 2.007.026 (US$ 49.313) hasta ahora, y la segunda lo sigue de cerca con $ 1.986.931 (US$ 48.819).

Entre los sectores, el que ha gastado más en este rubro es Convocatoria Seregnista Progresistas, con $ 1.734.724 (unos US$ 42.622). Detrás del grupo liderado por Mario Bergara aparecen Vertiente Artiguista con $ 1.229.124 (US$ 30.200), el Movimiento de Participación Popular (MPP) con $ 969.162 (US$ 23.812), y el Partido por la Victoria del Pueblo con $ 752.314 (US$ 18.484).

La inversión de Robert Silva y la suma de Ojeda

Dentro del Partido Colorado, el que parece liderar es Robert Silva. El exprecandidato, que hoy va por la vicepresidencia, lleva invertidos $ 2.129.241 (US$ 52.300). La gran mayoría de estos recursos se volcaron en la competencia interna.

En tanto, la cuenta “Andrés Ojeda Presidente” —creada, por el contrario, luego de la instancia de junio— le sigue en la tabla con un gasto de $ 1.690.106 (US$ 41.526).

En el periodo relevado, el hoy candidato presidencial también gastó $ 1.114.119 (US$ 27.374) en campañas publicitarias, pero para la cuenta “Andrés Ojeda por el Partido Colorado”, que pautó sobre todo antes de la elección interna.

Es decir, si se suman ambos gastos, Ojeda lleva destinados $ 2.804.225 (casi US$ 70.000) a este rubro.

Eso sin contar lo invertido por la cuenta “Blancos con Ojeda”, cuya cara visible es la exfiscal Gabriela Fossati, y que destinó $ 599.180 (unos US$ 14.700) a pautar en esta red social.

Otro que se destaca por lo invertido hasta ahora en campañas publicitarias en Facebook e Instagram es el exprecandidato Gabriel Gurméndez, hoy candidato al Senado, quien volcó $ 1.443.862 (unos US$ 35.476).

Si bien Google también ofrece información sobre la publicidad política a través de su Centro de Transparencia Publicitaria. Sin embargo, por el momento no lo tiene disponible para Uruguay.

Fuentes del sector publicitario aseguraron que, si se tiene en cuenta lo invertido en Google (Ads + Youtube), el gasto en publicidad probablemente sea cercano al doble, ya que las agencias suelen distribuir el gasto en partes iguales entre Meta y Google, y menos en X.

