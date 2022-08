Elecciones 2024: Con 18% Orsi es el preferido, seguido por Delgado y Cosse; 30% “no sabe”

Política

La consultora Cifra presentó una nueva encuesta sobre las preferencias de los uruguayos para la presidencia de cara a las elecciones 2024: “¿Quién preferiría que fuera presidente en el próximo periodo?”, fue la pregunta realizada a 705 personas entre el 4 y el 14 de agosto de 2022.

Según la directora de la consultora, Mariana Pomiés, “siete de 10 mencionan a alguien espontáneamente que le gustaría que fuera el próximo presidente”.

Los resultados se dieron a conocer este martes a la noche en Telemundo.

El candidato con más menciones es el actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con un 18%; le sigue con un 10% el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; y continúa con un 9% la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Asimismo, el 8% de los consultados nombró al actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien está inhabilitado para una reelección inmediata, de acuerdo con la Constitución.

Con un 3% se ubican: el senador frenteamplista Oscar Andrade; el expresidente José Mujica; la presidenta Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo; el exsenador por el Partido Colorado Pedro Bordaberry; y el legislador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Con la misma cifra y sin especificar, aparecen otros nombres pertenecientes a la coalición multicolor.

Dentro del FA, con un 2% surgen el exintendente de Montevideo Daniel Martínez, el presidente del FA, Fernando Pereira, y, sin especificar, otros nombres pertenecientes a la coalición de izquierda.

En tanto, la vicepresidenta Beatriz Argimón es mencionada por el 1% de los consultados.

En tanto, un 30% respondió que “no sabe” a quién prefiere.

Memoria y cautela

Este miércoles, el intendente canario se refirió a los datos arrojados por la encuesta y dijo que lo “obligan a tener cautela”.

“Uno puede creer en este tipo de encuestas, y de creer a creérsela hay un pasito y de creérsela a embalarse otro pasito y del embale a la soberbia dos milímetros, así que este tipo de fotos de la realidad que dicen lo que dicen me obligan a concentrarme bastante más en las cosas que me debo estar equivocando”, señaló en Radio 41 de San José.

En este sentido, apuntó: “Uno tiene que cuidar y no olvidarnos que yo tengo una responsabilidad grande en Canelones y por más encuesta y todo lo que quieras, si no salen bien las cosas donde me toca estar, todo lo demás se cae”.