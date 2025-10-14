Política

El video por despedida de Heber del Parlamento: del lugar de su padre al cruce con Sendic

Montevideo Portal

El senador blanco Luis Alberto Heber renunciará este martes a su banca en el Senado, con lo que pondrá fin a su actividad parlamentaria, que tiene en su prontuario haber sido electo para todas las legislaturas desde la reapertura democrática.

El video, difundido por el Partido Nacional, rememora distintos momentos de Heber en el Palacio Legislativo, junto a frases y anécdotas.

En una de ellas cuenta que, antes de ingresar a Diputados, le preguntó a un funcionario dónde se sentaba su padre, Mario Heber, referente blanco en el departamento de Rivera. “Fui a preguntarle a un funcionario cuál era la banca donde se sentaba mi padre, y me senté en ella. Y fue como darle la continuidad a lo que él no había podido ver, que era la apertura democrática”, contó.

El audiovisual también recuerda el apoyo de Heber al matrimonio igualitario y recopila una de las duras críticas que formuló Heber, en medio de una sesión, al por entonces vicepresidente Raúl Sendic. “¿Qué está haciendo, señor presidente? ¿No conduce el Senado? ¿No cumple con su trabajo? Yo estoy reclamando que usted cumpla con su deber”, dijo en mayo de 2017, en medio de una discusión por la Misión de Paz en Haití.

