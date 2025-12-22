Judiciales

El viaje a Uruguay de argentino acusado de abuso a compañeros de colegio de sus hijos

Montevideo Portal

El empresario argentino Marcelo Porcel, investigado en Argentina por denuncias de abuso a 10 compañeros de colegio de sus hijos, estuvo la semana pasada en Uruguay, desde donde partió hacia Argentina luego de que su caso fuera publicado en distintos medios argentinos.

Mientras los denunciantes piden la detención, el empresario fue habilitado días atrás a viajar a Uruguay tanto por el juez del caso como por la Fiscalía, según informó Infobae.

Por su parte, de acuerdo con información del periodista Marcelo Descalzi, el vuelo desde Punta del Este con destino a Buenos Aires fue el día 19 de diciembre.

El motivo explicado en el expediente fue que concurriría para el casamiento de una sobrina. Según el periodista citado, el viaje fue habilitado desde el 17 de diciembre hasta el 5 de enero.

Porcel es hijo del dueño de la empresa Argencard y en el último tiempo participó en el emprendimiento comercial Oh! Buenos Aires, donde antes estaba el Buenos Aires Design, en el barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, en un comunicado fechado este 21 de diciembre, Oh! Buenos Aires afirmó que Porcel “ha dejado de pertenecer a la empresa concesionaria” del shopping.

Según la denuncia, Porcel aprovechaba el vínculo de sus hijos con otros adolescentes para invitarlos a su casa, donde los incitaba a consumir alcohol. Los denunciantes afirman que “el fin último era, mediante la captación de la voluntad, autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”. Los hechos presuntamente señalados habrían ocurrido entre 2022 y 2024, cuando los adolescentes tenían entre 12 y 14 años. Según la denuncia, de la que dio cuenta en primera instancia La Nación, el hombre organizaba reuniones en su casa y mostraba insistencia para que los adolescentes se quedaran a dormir.

Consultado por el medio, Porcel dijo: “En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. Y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima”.

Si bien la investigación comenzó en 2024, el juez de la causa todavía no ha citado a indagatoria al empresario, señaló Infobae.

De momento, se han aplicado restricciones de acercamiento a los denunciantes.

Montevideo Portal