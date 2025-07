El terrible testimonio de Wilson, el hombre atado y robado en Las Piedras: “La vi fea”

Policiales

Un hombre de 71 años fue rapiñado junto a su mujer de 66 este sábado en su domicilio en Las Piedras, Canelones, según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de la Jefatura.

“Anoche me esperaron donde guardo [el auto], que es acá a la vuelta de mi casa. Me rapiñaron, me maniataron todo, me dejaron con la propia llave de la cochera encerrado y atado”, comentó el hombre en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

En tal sentido, sostuvo que desde ahí los ladrones se trasladaron para su casa con su propia llave, que se encontraba justamente en su camioneta. “Buscaban dinero, eran re profesionales. Había otras cosas que quemaban y no las llevaron. Venían expresamente a llevarse el dinero que había. Sabían todo”, indicó.

De todas formas, aclaró que el único detalle que se les escapó a los ladrones es la presencia de artículos de valor en una caja de seguridad: “Lo único que no tenían bien informado, es que buscaban una caja fuerte y yo no tengo”.

“Me pegaron, pero más que nada porque me tiraron al suelo. Me ataron con cinta pato de pies, manos y boca para que no gritara”, sostuvo. “La vi fea”, confesó.

Según reconoció, el hombre está firme en la postura de que fue “totalmente entregado” por alguna persona que lo conocía. “No es falsa modestia, lo siento de verdad, estoy agradecido de lo que me pasó porque estoy vivo”, sentenció.





