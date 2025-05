El sentido video del Partido Nacional por el 20 de mayo con la voz de Santiago Gutiérrez

Política

El Partido Nacional compartió a través de sus redes sociales un video del integrante de su directorio y nieto de Héctor Gutiérrez Ruíz, Santiago Gutiérrez, a través de quien los blancos dicen: “Nunca más”.

“El 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires la dictadura cívico militar asesinó al Toba Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michellini, Rosario Barredo y William Whitelaw. Entre los cuatro sumaban 18 hijos. Rosario y William todavía no habían cumplido los 30 años”, comienza Gutiérrez, quien tiene 30 años.

Santiago agrega que “el Toba era el presidente de la Cámara de Diputados, blanco y herrerista; Zelmar era senador, fundador del Frente Amplio, de origen colorado y batllista. Rosario y William eran exmilitantes tupamaros”.

“La señal que quiso enviar la dictadura al asesinar a un senador frenteamplista y a un diputado blanco era que estaban dispuestos a asesinar al sistema de partidos como hoy lo conocemos, que estaban dispuestos a asesinar las instituciones como hoy las conocemos. A Rosario y a William los asesinaron solo para aparentar una venganza del movimiento montoneros argentino”, afirma el joven nacionalista.

“¿Qué quedaba entonces para los uruguayos de a pie si la dictadura estaba dispuesta a esto?”, cuestionó.

La narración del miembro del directorio blanco continúa: “Desde 1996 el 20 de mayo se transformó en un símbolo, en un símbolo de la resistencia democrática, pero sobre todo en un reclamo de memoria, verdad y justicia por aquellos uruguayos, aquellos compatriotas que siguen desaparecidos; esos 197 uruguayos que todavía no volvieron a sus casas”.

“No importa qué estaban haciendo, no importa qué pensaban ni dónde militaban, no importa qué volantes repartían, qué muros pintaban, no importa qué votemos ni qué pensemos. No hay ningún motivo que justifique que el Estado, institución encargada de velar por nuestros derechos humanos, persiga, secuestre, torture, mate y desaparezca compatriotas”, consideró.

A esto sumó: “No importa qué votemos en la actualidad, no importa dónde militemos, no importa lo que pensemos sobre el pasado reciente. Nada justifica que siga habiendo uruguayos que no volvieron a sus casas. Para que nunca más pase, debemos tener esto claro”.

“Construir una memoria fiel a los hechos, que diga lo que pasó y también lo que no pasó. Reclamar para encontrar toda la verdad y que se haga justicia. Nunca más”, finalizó.

