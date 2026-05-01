El saludo de Orsi por 1° de mayo: “Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida”

Montevideo Portal

En un nuevo Día de los Trabajadores, el presidente de la República, Yamandú Orsi, compartió un mensaje en reconocimiento a quienes sostienen la actividad del país.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario saludó a los trabajadores con una enumeración que abarcó múltiples sectores y roles. “Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida”, expresó.

“Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, ¡salud en su día!”, sentenció Orsi.