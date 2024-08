El relato de uruguaya que vio en un vivo de Instagram cómo detenían a opositora venezolana

Internacionales

La dirigente opositora de Venezuela María Oropeza, colaboradora regional del antichavista Edmundo González Urrutia, fue detenida en la noche de este martes por funcionarios del “régimen”, denunció la exdiputada María Corina Machado, quien exigió su “inmediata” liberación.

“El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. ¡La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata”, expresó en X Machado, quien describió a Oropeza, jefa del equipo de González Urrutia en el estado Portuguesa, como una “joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa”.

En una transmisión en vivo que hizo Oropeza en su cuenta de Instagram —video que poco después fue difundido por dirigentes y partidos opositores en redes sociales—, la activista denunciaba que estaban “ingresando” a su “hogar de manera arbitraria”, sin “orden de allanamiento”, mientras un grupo de personas trataban de abrir la reja de su vivienda.

“Están destruyendo la puerta […] yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, dijo minutos antes de que abrieran la reja y entraran las personas, entre ellas una mujer, quien pidió a la opositora su teléfono, y que colaborara y caminara “rápido”.

Horas antes, Oropeza había alertado, a través de X, de una “operación tun tun [de detención]” que supone —denunció— una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”, en referencia al triunfo que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) insiste que obtuvo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al mandatario Nicolás Maduro.

“La verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto a María Corina Machado”, dijo la dirigente opositora regional.

La detención de María Oropeza se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro con más de 1000 detenciones producto de la persecución política. Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya. https://t.co/KLEYZ61nlx — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 7, 2024

El momento de la detención, contado por una uruguaya

La uruguaya Sabrina Riveiro es coordinadora regional de Latinoamérica de Ladies of Liberty Alliance (LOLA), organización que nuclea mujeres “independientes y libertarias dedicadas a esparcir las ideas de libertad individual y una sociedad libre”, según reza su página web. Oropeza es la líder de este movimiento en el estado de Portuguesa, Venezuela.

“Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y, cuando sale el vivo, una de las chicas de Venezuela manda el link al grupo, y dice: ‘Chicas, miren lo que está pasando, está la Policía en la casa de María’”, dijo Riveiro a Montevideo Portal.

Así, contó que ingresó a la transmisión en vivo por Instagram, vio el momento en que intentan ingresar a su hogar y luego Deysi Zambrano —Primer Comisario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en Portuguesa— la apresa. “Ahí saltaron todas las alarmas porque, para nosotros, esto era la primera vez que nos estaba pasando de que una de nuestras líderes estuviera en una situación así”, indicó Riveiro.

Ella es Deysy Zambrano, la RESPONSABLE del SECUESTRO y DESAPARICIÓN FORZADA de Maria Oropeza.



Primer Comisario de la CPNB en Portuguesa.



Hagamos que su cara recorra todo el mundo. Todo lo que le pueda pasar a Maria está en manos de esta sicaria de la dictadura venezolana. pic.twitter.com/lW6sXEdHmp — Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 7, 2024

En respuesta, hicieron una “reunión de emergencia entre el staff de la organización” para ver cómo encarar la situación y qué cosas podían hacer.

“En este momento, la información que nosotros manejamos es que no se ha podido dar con el paradero de ella. La familia no sabe dónde está. Han recorrido varias cárceles de esta región, y se han movido en los departamentos contiguos y tampoco la pueden encontrar. Nos consta que había una intención de llevarla a Caracas, que nuestra peor pesadilla era esa porque las personas que son derivadas a Caracas obviamente que van a El Helicoide, y lo que se sabe es que es el centro de tortura más grande de América Latina. En este momento hay personas tratando de ver formas de identificar si ella se encuentra en El Helicoide o no, pero hasta este momento ya han pasado casi 24 horas y nadie sabe nada”, expresó la coordinadora regional de Latinoamérica de LOLA.

Con información de EFE