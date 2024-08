El relato de la taxista que persiguió al auto que atropelló y mató a hombre en Tres Cruces

Locales

Montevideo Portal

Lorena Rocha, de profesión taxista, conversó este lunes con la prensa luego de haber perseguido en la madrugada del sábado 3 al joven de 26 años que atropelló a un hombre que había estacionado su moto sobre la acera en la zona de Tres Cruces.

En diálogo con Subrayado, la trabajadora dijo que le habían pasado un “pasaje por radio”, en el que llevó a dos chicas que dejó en Mario Cassinoni y Palmar.

“Cuando tomo bulevar [Artigas] veo venir por el espejo un auto a todo lo que da, a alta velocidad, y embiste a un muchacho que estaba en moto estacionado, orillado. Estaba buscando algo en la mochila, se ve que era un equipo de agua porque justo había empezado a lloviznar”, relató.

Luego de ver el accidente, que calificó como “una escena espantosa”, Rocha decidió perseguir al conductor del auto cuando se dio cuenta que no había parado.

“Lo veo de costado al muchacho, volando y picando en el piso. Fue una escena espantosa. Cuando veo que el auto no para, lo empiezo a seguir. Le pido permiso al pasaje, le digo: ‘Mirá, si no te molesta voy a seguirlo, porque no está parando y está incurriendo en omisión de asistencia’. Me dijo que sí y lo seguí. Paré, ellos bajaron y pensaron que yo estaba dejando a ella [el pasaje] en su casa, pero lo estaba siguiendo. Entran a su casa y se quedan adentro. Yo con mi teléfono grabé el auto todo roto y les golpeo la puerta para que salgan”, contó Rocha al periodista Miguel Chagas.

En diálogo con Montevideo Portal, Rocha dijo que “actuó por lo que le dictó el corazón y que tiene la conciencia tranquila”. “Estoy tranquila, aunque la imagen no me la voy a olvidar jamás”, agregó.

La taxista reconoció que les habló “mal” y les dijo: “Llamá a la Policía y hacé la asistencia, porque si no llamo yo. Eran tres venezolanos y uno de ellos salió a decirme que me tranquilizara, que estaban llamando. Le digo: ‘Bueno, llamá ya porque acabás de atropellar a una persona y no sé si no la mataste. Cuando subí al taxi, llamé yo. La Policía vino enseguida y los empezó a interrogar”.

Posteriormente, Rocha fue a la seccional cuarta para oficiar como testigo. Según su versión, en primera instancia el conductor del vehículo negó recordar lo sucedido, a lo que Rocha contestó: “No te acordás porque estás borracho, ebrio”.

A su vez, la trabajadora relató que llevó al pasaje que también era testigo a la zona de Portones, y al regreso fue robada en pleno avenida Italia a punta de cuchillo.

“Esa fue la señal de que tenía que parar y cortar con la jornada laboral”, dijo. Le fue robado el celular con el que había grabado anteriormente.

El accidente fatal tuvo lugar en bulevar Artigas y Jorge Canning en la madrugada del sábado. El joven de 26 años que atropelló al hombre que se encontraba en la acera fue imputado junto a sus dos acompañantes y deberá permanecer 60 días en prisión domiciliaria, mientras dure la investigación.

El individuo que manejaba el auto estaba alcoholizado y los estudios arrojaron que tenía 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. El abogado de la familia del fallecido, Rafael Silva, contó a Montevideo Portal que las imágenes que están siendo periciadas serán claves para resolver el caso y así dictar condena contra los implicados.

En el video, al que accedió Montevideo Portal, se puede ver cómo el auto circula a alta velocidad por la derecha, carril que está previsto para tránsito lento. De hecho, cuando impacta contra la moto y la víctima, no frena y sigue su marcha.

Montevideo Portal