El recuerdo del polémico Honoris Causa de Udelar a Vargas Llosa, recibido 10 años después

El vínculo de Mario Vargas Llosa —que este domingo murió a los 89 años— con Uruguay no estuvo exento de polémica. Una de las más recordadas fue en 2012, cuando la Universidad de la República (Udelar) debatió la posibilidad de distinguirlo con el título de Doctor Honoris Causa.

A propuesta del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar resolvió conceder en 2012 su máxima distinción al escritor peruano, que sin embargo recién recibió el premio 10 años después.

La decisión tuvo el rechazo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). El por entonces representante del alumnado, Fabricio Méndez, había dicho a UNoticias que “Vargas Llosa no representa los valores políticos de la universidad”. “Se está poniendo en juego el prestigio de la Universidad en cuanto a su visión ética del mundo”, señaló. “Será un brillante narrador, pero también es empresario, político, que agrede permanentemente a otros literatos”, afirmó también.

La resolución fue votada el 22 de mayo de 2012. En ese momento, la consideración del asunto se había postergado 15 días hasta esa fecha, ya que el orden docente no tenía una posición clara al respecto. De acuerdo a lo que consignó El País, durante la sesión en que se votó la distinción los docentes expresaron: “Hacer pesar la ideología y el activismo político de Vargas Llosa —los cuales nosotros no compartimos— en este tema constituye una muestra de parcialidad y sectarismo que no es propio de nuestra Universidad”.

Antes de llegar al CDC, la propuesta fue estudiada por una comisión integrada por el entonces rector Rodrigo Arocena, los académicos Hugo Achugar y Susana Mallo, y los ya premiados con la distinción Guillermo Dighiero y Rodolfo Gambini.

Tras su estudio, los académicos entendieron que la propuesta era “pertinente”, de acuerdo con un informe que elevaron al CDC el 1° de 2011.

“No se trata de un autor ni de un ensayista o de un periodista complaciente. Sus opiniones han despertado polémicas y no concita la adhesión indiscriminada de todos sus lectores, pero esto no es novedad entre los grandes maestros de la literatura a nivel mundial. Pero lo que justifica plenamente el otorgamiento de un título Honoris Causa por parte de la Udelar no es el ser polémico, sino por su contribución a la creación de un cuerpo narrativo que comienza rompiendo con el realismo esclerosado que dominaba el horizonte de la creación literaria cuando Vargas Llosa y el resto de escritores llamado ‘boom latinoamericano’ hacen su aparición a fines de la década del 50”, señaló dicho informe, que repasa la “impresionante lista de distinciones y premios” recibidas por el peruano.

“Maestro de la lengua y de la imaginación, su obra ficcional nos ha hecho mejores, nos ha mostrado caminos y nos ha hecho pensar. Algo similar ocurre con su obra crítica y ensayística. ¿Qué más se le puede pedir a un universitario? ¿Cuál es la labor que distingue a un universitario destacado si no es la de hacernos pensar, la de traspasar fronteras, la de hacernos mirar el mundo con otros ojos? Sobre todo, cuando, como lo hace Mario Vargas Llosa, su prosa se ofrece como un deleite y su imaginación nos hace soñar que podemos ser mejores”, agregó.

En los hechos, Vargas Llosa recibió la distinción en 2022, cuando el ahora director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim era rector de la universidad. En el acto estuvo presente el por entonces presidente Luis Lacalle Pou. En su sitio web, la Udelar consignó que hasta el momento no se había podido coordinar una instancia para entregarle el reconocimiento.

