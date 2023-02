El recuerdo de las sobrevivientes del accidente en Manantiales a 24 horas de la audiencia

Locales

Montevideo Portal

Este miércoles a las 15:30 se llevará a cabo una nueva audiencia por el accidente en el kilómetro 1 de la ruta 104, balneario Manantiales, donde dos jóvenes fallecieron luego de que una camioneta se le interpusiera en su camino y chocaran de frente mientras viajaban en su auto Ford KA, según determinó la pericia del Laboratorio de Accidentología Vial de Policía Científica.

Según informaron fuentes a Montevideo Portal, prevén que Nicolás Rocca, de nacionalidad argentina y conductor de la camioneta, sea imputado por un homicidio culposo. Este martes, otras fuentes aseguraron que también se definirán las medidas cautelares para el protagonista del accidente, que puede ser prisión preventiva.

Dos de las sobrevivientes del Ford KA (derivadas en su momento a Buenos Aires para ser atendidas) se expresaron en sus redes sociales 24 horas antes de la audiencia de formalización. Una de ellas, Camila Palacios, fue breve y publicó una historia en Instagram solicitando “justicia por Mica y Jose”.

En tanto, Melanie Larraburu realizó un sentido posteo en su cuenta de la misma red social y dedicó unas palabras a sus dos amigas fallecidas. “¿Te acordás cuando te dicen que la vida es un instante? Y uno cree que entiende esa frase, que somos eternos o que simplemente es un dicho. Por un lado me toca decir que es unos de los momentos más difíciles, tuve la pérdida más grande, mis dos hermanas”, comenzó diciendo.

“Las personas que nos conocían sabían que donde iba Mica iba Meli, no nos separábamos para nada y que Jose era mi hermana intocable, la persona que del día uno tuve una conexión y amor inexplicable. ¿Quién me va a mirar o entender como ella? Eran tan especiales las dos para mí que quise unirlas y del momento uno que las presenté esa conexión entre ustedes, nosotras, estuvo”, añadió.

Larraburu contó que luego de presentarlas se hicieron “inseparables” y que puede decir que gracias a ellas fue “muy feliz” durante muchos años. En este sentido, afirmó que nunca va a decir que “las superó” porque para ella “se fueron de viaje”.

“Nosotras repetimos: disfrutemos, dejemos los prejuicios de lado, nos tenemos a nosotras y si realmente queremos algo, podemos lograrlo, y los últimos 5 años fue así. Con altos y bajos, obvio, pero siempre juntas. En cada viaje, éramos conscientes que queríamos vivir sintiendo y cada una teniendo su meta personal y lucha propia”, escribió.

“Las voy a extrañar todos los días de mi vida, pero ustedes van a ser mi fuerza, mi ejemplo de que hay que seguir todos los días un poco más, que nada es fácil pero todo llega y todo pasa, que con amor, respeto, conciencia hay que vivir eligiéndose a uno primero y lo que nos hace feliz. Porque no somos infinitos”, añadió.

Finalmente, indicó que no le puede mentir a sus amigas y que en determinado momento se preguntó por qué no le pasó eso a ella: “¿Por qué está acá sin ustedes? ¿por qué estuvimos en ese accidente”, indicó, y agregó que, “como diría Mica, jamás caer en la víctima”.

“Todo para delante, todo está en la cabeza. Nosotras decíamos, el pasado ya pasó el futuro es incierto y el presente es un regalo (por eso el significado de la palabra hacer un presente) que tenemos que vivirlo, no puedo tenerlas de nuevo, nadie me las va a devolver y todos los días las voy a extrañar y necesitar pero ustedes me enseñaron esto y así es como quisieran verme a mí y a todos, valorando, mirando el lado positivo, vivir intensamente todos los días con mucho respeto y conciencia, repito… Buen viaje hermanas, hasta pronto mis ameitas, las amo ”, concluyó.

Montevideo Portal