El reconocimiento de Canessa al personal de la salud: “Ustedes están ahí, dando todo”

Locales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus redes sociales un video en reconocimiento por el Día del Médico.

En la pieza audiovisual aparece Roberto Canessa, cardiólogo infantil y uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, donde da un mensaje de aliento al personal de la salud y reconoce "su vocación de salud aún en condiciones adversas".

"Incertidumbre, soledad, desesperación, querer volver a lo que eras antes, estar perdidos", esos son algunos de los sentimientos que explica que vivió Canessa al estar 72 días en la Cordillera de los Andes.

"No quiero ser vanidoso, pero sé que te sentís agotado, que no podés más, que no te dan los brazos. Pero los que están en el frente de batalla son ustedes", dijo Canessa a los médicos en referencia a su labor durante la pandemia del coronavirus.

"Vamos los doctores, las enfermeras, los médicos, los que llevan la comida, los tisaneros. Tenemos que hacer todos los días nuestros propios respiradores, pero respiradores del alma", agrega.

Canessa sostiene que "la esperanza se construye día a día, paso a paso". "Ustedes están ahí, dando todo. Vamo´ arriba. No me afloje, gracias", sostiene el reconocido médico.

¡Gracias a los médicos y a todo el personal de la salud por su vocación de servicio, aún en circunstancias adversas! pic.twitter.com/DbjzvzyiuM — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) December 3, 2020