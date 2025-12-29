Locales

El pronóstico especial de Inumet y predicciones de meteorólogos para el 31 y 1° de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un pronóstico especial para el 31 de diciembre y el 1° de enero del 2026, días en los que prevé temperaturas de hasta 37 °C.

El organismo señaló que el último día del 2025 las temperaturas oscilarán entre 34 °C y 37 °C. Para ese miércoles, el cielo se presentará mayormente claro y, hacia la noche, especialmente en la zona costera, habrá un aumento de la nubosidad.

Para el 1° de enero, en la región costera hay baja probabilidad de tormentas durante la madrugada, con un leve descenso de las temperaturas en el transcurso del día, indicó Inumet.

Para el resto del país, el organismo pronosticó temperaturas con pocos cambios: el cielo estará nuboso y hacia la noche podrían registrarse lluvias y tormentas, principalmente en el norte.

La semana pasada, en diálogo con Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra adelantó que la primera ola de calor del verano se dará desde este lunes 29 de diciembre hasta el miércoles 31, días en los que habrá temperaturas “muy altas, de verano”, que alcanzarán los 33 °C. Los días permanecerán “estables”, al menos, hasta el próximo 2 de enero.

Asimismo, Guillermo Ramis anunció en Informativo Sarandí que el miércoles 31 de diciembre, las temperaturas volverán a alcanzar los 31 °C, con una mínima de 22 °C, mientras que el jueves se prevé un leve descenso, con una mínima de 21 °C y una máxima de 26 °C, manteniéndose el tiempo soleado.