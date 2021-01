El presidente del Sunca aclaró cómo será la “gran movilización” de febrero y sus motivos

Locales

El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, explicó los motivos de la "gran movilización" que se pretende llevar a cabo en febrero y aclaró que no será en la modalidad de marcha para disminuir el riesgo de contagios de coronavirus.

La semana pasada, el Sunca emitió un comunicado que provocó críticas desde el oficialismo. En dicho comunicado, el sindicato de trabajadores de la construcción expresó que "el mundo sigue sufriendo las consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas de la agudización de la crisis estructural del capitalismo" y que "esas consecuencias, que implican concentración de la riqueza, desigualdad, millones de seres humanos mueren de hambre", entre otras, "fueron agravadas por la llegada de la pandemia".

Específicamente referido a la situación de Uruguay, el Sunca expresó que "han sido insuficientes y erradas las respuestas del Gobierno Nacional ante los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia". Allí se señala responsabilidad del gobierno en "el aumento de la desocupación, la suba de las tarifas públicas, el aumento de productos de la canasta básica, la rebaja salarial para los trabajadores públicos, el aumento para las jubilaciones y pasividades por debajo de la inflación".

Además, en medio de dificultades en las ramas de la industria extractiva, de la cerámica y del peaje, el Sunca "definió preparar una gran movilización en el mes de febrero, que ponga en debate la necesidad de mantener la industria activa, así como una clara política de inversión pública si se sigue registrando caída de la inversión privada".

El anuncio de una "gran movilización" provocó reacciones en el oficialismo. Por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva se expresó en Twitter: "Esta noticia tiene que ser falsa. De ser cierta, haremos todo lo posible para evitarlo. Hoy la salud de la población está en primerísimo primer orden. Si quieren manifestar que lo hagan en forma virtual. Pero no aglomerándose. Ya fue suficiente".

En conversación con Montevideo Portal, el presidente del Sunca aclaró que las tres mencionadas ramas de la construcción y afines "están sufriendo un nivel de desocupación bastante importante. Además, expresó que "el más complejo" de los sectores es el del peaje, donde "hay un anuncio de la automatización" que, si bien "no es nuevo", se venía trabajanado en "una comisión" para "la reconversión de las compañeras del peaje, para poder ubicarlas en otro lugar de trabajo".

"Ese proceso se cortó ahora porque el gobierno entrante definió acelerar el proceso de automatización. Se siguió trabajando en la comisión, sin embargo la respuesta que tenemos hoy arriba de la mesa es que a muy corto plazo, tal vez en marzo, 350 compañeras del peaje, jefas de hogar muchas de ellas, van a tener como alternativa quedar desocupadas", apuntó Diverio.

Según dijo, la idea de generar una "gran movilización" va en el sentido de "generar condiciones para que la mesa de negociación por el tema del peaje" funcione.

Diverio lamentó que para algunos "la preocupación sea la movilización, no qué es lo que lleva a esa movilización".

Además, aclaró que se hará "teniendo claro el escenario que estamos viviendo". "No somos irresponsables", dijo Diverio y aclaró que se buscará "alguna forma creativa" para "hacer visible el tema". Entre otras posibilidades, se estudia la de realizar varias caravanas de vehículos.

"Estamos de acuerdo en que posiblemente no tendría que haber ningún tipo de movilización, pero de la otra parte, fundamentalmente del gobierno, no tendría que haber medidas que son antipopulares. Nos plantean que no nos movilicemos pero lo que hacen es acelerar un proceso que se venía discutiendo y dejan 350 compañeras sin laburo. O por ejemplo, me estás diciendo que no me movilice pero sacaste un decreto de poder trasladar el salario vacacional y licencia para el año siguiente, cuando muchos compañeros están esperando esos pesos flacos para tapar algún agujero o resolver alguna cosa, compañeros que venían del seguro de paro, otros que estaban trabajando a mitad de salario porque trabajaban la mitad de la jornada. Se toman medidas antipopulares y se reclama que no se movilicen los trabajadores", apuntó.

"En política salarial, lo que están sufriendo el conjunto de los trabajadores, incluso los jubilados y pensionistas, es una rebaja de sus ingresos, sin embargo se apunta a que no haya reclamos ni movilizaciones", añadió.

