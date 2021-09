El presidente del Partido Nacional convocó a proteger el “modelo Larrañaga” de seguridad

Política

Durante un nuevo acto conmemorativo de la Batalla de Masoller, en esa localidad del departamento de Rivera, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, recordó este enfrentamiento bélico y también a la figura de Aparicio Saravia.

El caudillo blanco fue malherido durante el combate, se exilió a Brasil y falleció exiliado allí diez días después, el 10 de setiembre de 1904.

Así, Iturralde recordó al líder nacionalista —junto con todos los presentes en el acto— “en el nombre de todos los servidores anónimos, en el nombre de todos los gauchos no sin nombre, sino que no recordamos su nombre porque no lo dejaron grabado en la historia, pero regaron los campos de la patria desangrándose en la lucha por la libertad”.

El jerarca de este partido político insistió en que la figura del caudillo “fue símbolo de la revolución”, pero no de cualquiera; “símbolo de revoluciones que no se hacían para tomar el poder”, sino para “sentar las bases para que hubiera libertad y equilibrio democrático (…) para sentar las bases de la constitución legítima del poder, ese poder que hoy hace que tengamos un gobierno democrático”, expresó.

Asimismo, el político declaró que en realidad no celebran la muerte de Saravia, más bien “su inmortalidad”.

En este sentido, hizo hincapié en que Saravia “convoca a pelear por las libertades” de tener leyes que aseguren una educación pública; de pelear “para aquellos trabajadores que cuando quieran trabajar no se encuentren con un puñado de unos pocos que le impidan el acceso al trabajo para ganarse el pan por su gente”, sostuvo Iturralde.

Agregó, entonces, que se trata de la libertad “de defendernos de los delincuentes” y es proteger el “modelo Larrañaga” en homenaje al exministro del Interior. “El modelo de la seguridad por el que murió Jorge, y que hoy continúa adelante nuestro compañero Luis Alberto Heber. Tenemos que seguir luchando en la defensa de esos temas y vamos a luchar por nuestra libertad para que nadie nos saque esos avances que con el voto popular hemos luchado. Aquella lucha por la libertad de Saravia es hoy nuestra lucha por la vigencia y la defensa de todas las libertades que ganamos en las urnas. En las urnas logramos traer un gobierno que trae cambios al país, y vamos a luchar por esas libertades”, finalizó Iturralde.

Defensa en defensa

En el mismo acto, el ministro de Defensa, Javier García, se refirió al referéndum contra la Ley de urgente consideración (LUC).

Para el jerarca, “lo que está en juego es el derecho a gobernar” con el programa de gobierno “que la mayoría de los uruguayos respaldaron y que impulsó la coalición” multicolor. “Sería absolutamente ilógico un gobierno que sale electo por la mayoría de los uruguayos, con un programa que fue anunciado antes de la elección, que se fundamentaba en una ley de urgente consideración, y que luego el gobierno que fue electo no pudiera llevar adelante su programa”, aseguró García.

Al respecto, profundizó al afirmar que, a su entender, “es ilógico que gobernara un gobierno de coalición con el programa del Frente Amplio”. Esto “iría en contra de la voluntad popular”, arremetió.

El ministro de Defensa consideró, además, que —en materia de seguridad— la ley ómnibus aprobada y que constituyó el programa de quienes hoy están al frente de la administración pública “es una buena ley, dio resultados”. “Uruguay hoy es más seguro que hace un año y medio atrás. Por eso lo que está en juego es no volver atrás y poder seguir aplicando un programa que dio más seguridad y que dio más libertad”, concluyó el jerarca.

