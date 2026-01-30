Internacionales

El presidente de EE. UU. creó las “Cuentas Trump”, una opción de ahorro para niños

Los padres de Estados Unidos (EE. UU.) pronto tendrán otra opción para financiar el futuro financiero de sus hijos.

Las “Cuentas Trump”, creadas como parte de la amplia ley de impuestos y gastos impulsada por el Partido Republicano el año pasado, se lanzarán oficialmente en julio de 2026 como una opción de ahorro e inversión para niños.

El portal Business Insider explicó todo lo que necesita saber sobre las nuevas cuentas a nombre del presidente Donald Trump y cómo abrir una.

Las Cuentas Trump son cuentas de inversión para niños. El gobierno federal aportará US$ 1.000 para los recién nacidos para impulsar la cuenta. Los padres o tutores pueden aportar su propio dinero (hasta US$ 5.000 al año) para maximizar el crecimiento, pero no es obligatorio contribuir.

Los adultos tendrán el control de la cuenta hasta que su hijo cumpla 18 años. Al cumplirlos, podrá retirar los fondos o seguir usando la cuenta para inversiones a largo plazo. La cuenta estará completamente a nombre del hijo.

Los padres pueden abrir una Cuenta Trump para cualquier hijo menor de 18 años con un número de Seguro Social válido. Solo los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán una contribución de $1,000 del gobierno.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. realizará automáticamente un depósito único de US$ 1.000 en la cuenta de cada niño elegible al abrirla. Los padres, amigos o empleadores podrán depositar hasta US$ 5.000 por niño cada año a partir del 4 de julio de 2026. Las familias con varios hijos pueden abrir varias cuentas.

Visa también ha anunciado que permitirá a los titulares de tarjetas de crédito agregar recompensas a la cuenta de sus hijos.

El dinero se puede invertir en cualquier cartera diversificada de fondos indexados de bajo costo, como los que siguen el S&P 500. Los titulares de cuentas podrán ver el saldo de la cuenta en vivo y el rendimiento de las acciones a través de una aplicación.

Los adolescentes y adultos jóvenes pueden aportar sus propios ingresos una vez que empiezan a ganar dinero. Tener una Cuenta Trump no les impide ahorrar también en otras cuentas, como una Roth IRA.

Los padres o tutores pueden abrir una Cuenta Trump a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés). Deberán completar el nuevo Formulario 4547 del IRS al presentar sus impuestos en la primavera del hemisferio norte. El formulario solicita datos básicos de identificación, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la ciudadanía del menor.

Los padres también podrán abrir una cuenta para sus hijos a través de un portal gubernamental en línea, cuyo lanzamiento está previsto para el verano (hemisferio norte).

Las Cuentas Trump estarán bloqueadas y no se podrán retirar fondos hasta el año calendario en que el menor cumpla 18 años, momento en el que los fondos pasarán a estar bajo su control. Los titulares de las cuentas pueden optar por usar el dinero para el pago inicial, la matrícula universitaria, un nuevo negocio u otras compras importantes.

Esto difiere de otras cuentas de ahorro para niños, como la 529, que solo se pueden usar para fines específicos, como la educación superior.

Los titulares de cuentas no tienen que retirar el dinero a los 18 años. Pueden seguir agregando dinero y tratarlo como una cuenta de inversión típica hasta la edad adulta.

Las Cuentas Trump ofrecerán ventajas fiscales similares a las de una cuenta IRA tradicional. El capital inicial de US$ 1.000 financiado por el gobierno no tributará como ingreso familiar, y cualquier contribución de los padres tendrá impuestos diferidos. Estas contribuciones deben realizarse con fondos después de impuestos.

Los titulares de cuentas no deberán pagar impuestos sobre las ganancias de las inversiones mientras permanezcan en la cuenta, pero el dinero estará sujeto a impuestos a las tasas de ingresos ordinarios al momento del retiro.

