El presidente de ASSE opinó que la vacuna contra el coronavirus debería ser obligatoria

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, fue el más reciente invitado de Quien es quien, el periodístico semanal que conduce Gustavo Vaneskahian en Diamante FM y TNU los jueves a las 22:30 horas.

En la charla, Cipriani dijo que uno de sus objetivos es que los hospitales de ASSE funcionen como cualquier hospital privado y eliminar las horas de espera en la atención en las emergencias. "Si no pudimos cambiar nada de eso (la gestión) va a ser un fracaso", dijo. "Si yo tengo un jefe de emergencia que no me puede solucionar esto a ese jefe de emergencia hay que cambiarlo", remarcó.

El jerarca dijo que los directores de los hospitales públicos deberían ganar lo mismo que en el medio privado y destacó que su trabajo debe ser full time y no debería tener un componente político. "Me gustaría hacer un proyecto para que los directores de hospitales no puedan ocupar cargos públicos hasta un tiempo después de dejar su función", afirmó. Eso implica, por ejemplo, que Álvaro Villar no podría haber sido candidato a intendente, reconoció.

Con respecto al coronavirus, dijo estar convencido de que las elecciones nacionales, la marcha de la diversidad y el Día del Patrimonio influyeron en que la pandemia cambiara su rumbo en Uruguay.

"No es cuestión de buscar culpables. Compartimos cuando la gente se manifiesta por algo, pero en estos tiempos de pandemia los números lo demuestran, se ve cómo empieza el ascenso", comentó. Dijo que de no haber ocurrido esos eventos la pandemia seguiría más o menos como estaba antes en Uruguay.

"Si en este mes que viene llegamos a triplicar podemos tener un problema", dijo sobre la cantidad de casos y de internados en CTI.

Con respecto a la recomendación de que quienes vuelven de vacaciones hagan cuarentena, Cipriani dijo que a quienes no cumplen les haría realizar trabajos sociales. "Lo mandaría a hacer trabajo comunitario", dijo, aunque señaló que no los mandaría a hospitales, porque sería contraproducente "mandar un inconsciente a un hospital".

Sobre las fiestas que se han visto en verano, con cientos de personas, llamó a ser muy duros con los responsables, desde clausuras en caso de tener locales hasta penas con prisión.

"Pensar contra la vacuna es ignorancia científica. La vacuna que va a venir a Uruguay es efectiva, y con los efectos adversos de cualquier vacuna o fármaco", dijo. "Ir contra las vacunas compromete la salud de todos", opinó.

Pese a que el Gobierno anunció que la vacuna no será obligatoria, Cipriani dijo que él, personalmente, le daría un carácter obligatorio.

"Yo si tuviera un comercio grande pediría a quien entre que esté vacunado", dijo, tras estar de acuerdo en que exista una suerte de "carnet" de vacunado para circular.

"El que actúa mal compromete la salud de los demás. Si actúo mal en la pandemia estoy siendo corrupto porque malgasto fondos públicos. Si me río de los demás, porque no me importa cómo contagio, estoy discriminando al que está en riesgo", opinó.