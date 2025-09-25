Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Mala racha

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, sufrió un accidente de tránsito en Lavalleja

El titular estaba acompañado por el gerente de la institución. El hecho ocurrió en la ruta 8 a la altura del kilómetro 245.

25.09.2025 21:53

Lectura: 1'

2025-09-25T21:53:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el gerente de la institución, Federico Martiarena, protagonizaron un accidente de tránsito en la noche de este jueves.

El hecho ocurrió en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 245, en el departamento de Lavalleja. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la camioneta en la que viajaban ambos chocó de frente con otro vehículo, lo que motivó su traslado inmediato a un centro asistencial.

Tanto el titular de ASSE como el gerente se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica.

Montevideo Portal


\