El presidente de ASSE, Álvaro Danza, sufrió un accidente de tránsito en Lavalleja

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el gerente de la institución, Federico Martiarena, protagonizaron un accidente de tránsito en la noche de este jueves.

El hecho ocurrió en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 245, en el departamento de Lavalleja. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la camioneta en la que viajaban ambos chocó de frente con otro vehículo, lo que motivó su traslado inmediato a un centro asistencial.

Tanto el titular de ASSE como el gerente se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica.

