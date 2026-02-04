El presidente Yamandú Orsi anotó un gol a un niño chino e ironizó: “Se lo dejó hacer”

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se encuentra de gira en China junto a una delegación uruguaya, recorrió este miércoles un complejo deportivo y le pateó un penal a un niño chino.
La delegación que viajo al país asiático tuvo su punto más alto en la cumbre bilateral con Xi Jinping el pasado martes.
El mandatario se hizo presente este miércoles en un complejo deportivo de Beijing, donde fue recibido por niños con banderines de China y de Uruguay.
Luego de saludar a los presentes, Orsi fue invitado a patear un penal. El presidente accedió y acomodó el balón.
Orsi apuntó contra el palo derecho del arco y anotó el gol, pero no quedó conforme, ya que el golero “se lo dejó hacer”.
