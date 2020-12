El plan de Antía para permitir que propietarios extranjeros de inmuebles puedan ingresar

Locales

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue entrevistado por Infobae para hablar de la situación turística, el coronavirus y el cierre de fronteras entre Uruguay y Argentina.

En la nota, se muestra esperanzado de que en pocas semanas más el presidente Luis Lacalle Pou acceda a implementar un plan -instrumentado por el propio Antía- que permite el ingreso a Uruguay de propietarios de inmuebles de nacionalidad argentina.

La propuesta consiste en permitir el ingreso de propietarios extranjeros de inmuebles mediante un estricto seguimiento de las autoridades y de cumplimiento de un protocolo sanitario.

En la nota, Antía dijo que se trata de una situación "absolutamente inédita" la de este verano. "No sé como fue la temporada del famoso ‘verano caliente' (cuando los tupamaros realizaron atentados en pleno verano). Puede ser parecida a esa", dijo.

"Tengo la intuición de que una vez pasados los primeros quince días de enero, esa propuesta que Maldonado llevó adelante para permitir el ingreso controlado de los propietarios -debidamente hisopados y luego seguidos por un equipo local-sea aceptada. Es un planteo racional que nosotros presentamos cuando el gobierno nacional no tuvo más remedio que tomar decisiones muy fuertes para encarar un tema que se estaba escapando de las manos. Creo que eso es posible porque la temporada es larga. Me da la sensación de que la temporada será entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento pero extendida en el tiempo. Incluso, creo que llegará hasta abril próximo. De hecho, en octubre y noviembre llegó muchísima gente en todos los fines de semana", dijo a Infobae.

"Con la vacuna vamos a tener otro Punta del Este. Nuestro departamento va a pegar un salto cuantitativo y cualitativo. Hay muchos proyectos de inversión, que nunca se detuvo. Y tenemos muchísimos extranjeros, líderes en lo que hacen, que van a tomar a este lugar para llevar adelante muchos de sus propuestas", prosiguió.

Dijo además que apuesta a que Punta del Este tenga un turismo de "muchos meses del año", "por no decir todo el año". "Acá el gran tema que tenemos es la pandemia y el susto que todo el mundo tiene porque esto no se nos escape de las manos. Pasado esto -con la cercanía de la vacuna- el panorama será otro. No tengo dudas", dijo.