Conflicto en Medio Oriente

El petróleo cayó y las bolsas subieron tras dichos de Trump sobre conversaciones con Irán

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su gobierno y el de Irán tuvieron “conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total” de las hostilidades y precisó que “continuarían a lo largo de la semana”.

Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar “cinco días” cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado.

Sin embargo, la prensa estatal iraní desmintió tales contactos.

“Tenemos que esperar a que se aclare la situación”, declaró a Giovanni Staunovo a la agencia AFP, analista de materias primas de UBS, mientras los precios del gas en Europa bajaban un 4%.

Hacia el mediodía el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cedía un 7,8% a 90,64 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8,7% a 102,42 dólares.

Los precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocaron un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%.

Las bolsas europeas aprovecharon la caída de los energéticos para tomar impulso. París subía un 1,1%, Fráncfort, 1,6%, Londres, 0,2% y Madrid, 1,7%.

El repunte de las bolsas se atenuó después de que los medios iraníes desmintieran las conversaciones entre Teherán y Washington.

Con información de AFP.