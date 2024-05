El peor viaje: un muerto y varios heridos por turbulencias en un avión

Una persona perdió la vida y un número indeterminado resultaron heridas este martes cuando un avión de la aerolínea Singapur Airlines que volaba de Londres a Singapur fue sacudido por “fuertes turbulencias”, informa la compañía.

El aparato, un Boeing 777-300 ER, partió del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a la ciudad Estado asiática la noche del lunes con 211 pasajeros y 18 tripulantes, y durante su ruta sufrió el incidente.

“Hay heridos y un fallecido. […] Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido”, apunta el comunicado publicado en Facebook.

El piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, a donde llegó alrededor de las 15:45 hora local (8:45 GMT).

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

“Nuestra prioridad es brindar toda la asistencia posible a todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión. Estamos trabajando con las autoridades de Tailandia para brindar la ayuda médica necesaria y enviando un equipo a Bangkok para brindar cualquier apoyo adicional”, explica la compañía.

Conforme a los datos del portal AirRadar, que registra los vuelos en todo el mundo, el avión de Singapur Airlines sufrió una súbita pérdida de altitud durante 4 minutos por la que descendió desde los 37.000 a los 31.000 pies, cuando aparentemente logró estabilizarse.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok (BKK).#safety #aviation https://t.co/pyjl4QrrA1 pic.twitter.com/BwCAOAjZeo