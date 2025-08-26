Judiciales

El peor final: falleció mujer que fue embestida días atrás por un camión

Un accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de agosto en la ciudad de Tacuarembó, pasó de ser grave a mortal luego de que en las últimas horas falleciera una de las personas involucradas.

El hecho ocurrió en la calles Ortiz y Ayala y avenida Oribe de la capital tacuaremboense. Allí, y tal como se aprecia en las imágenes, un camión embistió a una motocicleta, cuyos dos ocupantes salieron despedidos.

La moto era tripulada por un joven de 22 años, quien sufrió diversas lesiones. La peor parte la sufrió su acompañante, una mujer de 73 años, quien no logró sobreponerse al impacto y falleció en las últimas horas.

Según informara Ro Tacuarembó, el camión era tripulado por un joven de 18 años, quien huyó de la escena sin asistir a los heridos y luego se presentó en una sede policial.

Tras comparecer ante Fiscalía, el joven quedó en libertad a la espera del avance del caso. Ahora será citado nuevamente, debido a que la carátula del caso cambiará de “accidente con lesiones” a “homicidio culposo”.