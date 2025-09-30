El particular apodo que, según aseguran, utiliza Sebastián Marset en Paraguay

Judiciales

El narcotraficante prófugo de la Justicia en varios países, Sebastián Marset, volvió a estar en el centro de los debates en Uruguay luego de que se lo vinculara con el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en su casa de Jacinto Vera en la madrugada del pasado domingo.

Ante esto, en su columna radial en M24 el periodista Eduardo Preve compartió este martes una serie de audios de su colega paraguayo especializado en narcotráfico Iván Leguizamón en el que da detalles de la operativa en el país guaraní.

“A Sebastián Enrique Marset Cabrera, aquí en Paraguay lo conocemos como Omelette, porque él mismo se atribuyó ese alias en las conversaciones por Skype que intercambiaba con sus supuestos cómplices paraguayos. Cuando le preguntaron por qué se hace llamar Omelette, él respondió que era porque está lleno de huevos. Porque tiene muchos huevos”, indicó Leguizamón.

Vínculo entre Marset y atentado a Ferrero

El primer imputado vinculado con el ataque a la fiscal tiene relación con Los Albín, un grupo proveniente del Cerro que es liderado por Luis Fernando Fernández Albín.

Albín cometió su primer ilícito por el que fue condenado sin prisión en 2008. Un año después se lo condenó por primera vez con prisión por un delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y organización.

Luego de un par de años tras de las rejas, salió, y en 2013 volvió a caer por tráfico de drogas. En 2014 se lo condenó por un delito de uso de documento falso y en 2017 por un delito continuado de negociación de estupefacientes.

La pena venció en noviembre del año pasado. Precisamente, el 25 fue cuando el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) registró la salida.

Desde la cárcel, y con la ayuda tanto de su familia como de otros delincuentes, Albín logró ascender en la escala de narcotraficantes. El gobierno anterior había definido a la banda de Los Albín como una de las más peligrosas que opera en Uruguay.

Albín forjó contactos con delincuentes en el exterior del país, desde donde comenzó a ingresar grandes cantidades de droga. Ahí es cuando entró el nombre de Sebastián Marset, con quien tiene vínculo desde hace varios años.

El último cargamento incautado por la Policía fue en agosto, en la localidad de Punta Espinillo, cuando se logró frenar el traslado de 2,2 toneladas de cocaína. La droga estaba enterrada en una chacra; seis personas —integrantes de Los Albín— fueron detenidas.

El cargamento, en Uruguay, estaba valuado en unos US$ 13 millones, pero en Europa se vendería a alrededor de US$ 60 millones, informó en ese momento la Policía. La fiscal Ferrero estuvo detrás del operativo, que se nombró por el Ministerio del Interior como Nueva Era.

Se estima que el atentado que se dio el pasado domingo en la casa de la fiscal fue para dar una señal respecto de la incautación de agosto.

En informes que el Ministerio del Interior elaboró hace dos años, se señala que probablemente Albín haya comenzado a trabajar con Marset en 2017. Desde entonces, el grupo criminal ha crecido producto del poderío económico y las técnicas que utilizan emulando a otras bandas narco, provenientes sobre todo de Bolivia y Colombia.

